Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak bulan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu iade edildi. Göreve iade edilen Kılıçdaroğlu, basın danışmanı olarak gazeteci Atakan Sönmez'i atadı. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sönmez, MYK'da görevlendirme yapılmadığını ve Kılıçdaroğlu'nun en kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne gideceğini ifade etti.

"MYK'DA GÖREVLENDİRME YAPILMADI"

Atakan Sönmez şu ifadeleri kullandı: "Sayın genel başkan göreve başlamıştır. Resmi görevlendirme de yapıldı. MYK’da ise görevlendirme yapıldığına dair herhangi bir görevlendirme olmadı.

"SESİYLE İLGİLİ BİR SORUN YAŞIYOR, SERUM KULLANDI"

‘Genel başkan bir açıklama yapacak mı?’ diye merak ettiğinizi biliyoruz. Sesi ile ilgili bir sorun yaşıyor. Onunla ilgili de serum kullandı. Eğer ki gün sonunda sesinde bir toparlanma olursa çıkışta kısa da olsa bir bilgilendirme yapacaktır.

"CHP'NİN GENEL BAŞKANI NEREDEYSE GENEL MERKEZ ORASIDIR"

CHP’nin Genel Başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecektir. Mahkeme kararı alındığı andan itibaren genel başkanın görevlerine dün itibarıyla başlanmıştır. Bugün yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli olan işlemlerdi. Kılıçdaroğlu göreve dün resmi olarak başlamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu en kısa ve en uygun zamanda Genel Merkez’de de göreve başlayacaktır. Şu anda bunun için bir tarih yok. Söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri şu an için geçerli değil. Sayın Kılıçdaroğlu gerginliğe neden olacak bir işleyiş olmayacaktır. "

"ARINMA" VİDEOSUNA DESTEK VERDİ

Sönmez'in, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" videosuna destek verdiği ve paylaşım yapan vekillere yönelik, "Tarih 'arınacağız’ bildirisini yayınlayan o milletvekillerini de yazacak. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durana" ifadelerini kullandığı görüldü.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olarak atanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsıma tevdi ettiği görev için kendisine teşekkür ediyorum. Medya ile demokratik ve eşitlikçi bir iletişim sürecinin yürütülmesi adına değerli gazeteci meslektaşlarım ile iletişim ve koordinasyon içerisinde sağlıklı bilgilendirmeleri yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için var gücümüzle çalışacağız."