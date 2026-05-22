Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen'in göreve gelmesiyle yeni hoca konusuna hız veren siyah-beyazlılar, Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou için harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, Ange Postecoglou ile ilk resmi teması kurmak için harekete geçiyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile yolların ayrılmasının ardından futbol şubesinde başlayan yapılanma hamleleri tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı camiada Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, kulübün yeni teknik direktörünü belirledi.

ÖNDER ÖZEN'İN TERCİHİ POSTECOGLOU

Görebe gelir gelmez kolları sıvayan ve teknik direktör arayışlarına hız veren deneyimli futbol adamı Önder Özen, listenin ilk sırasına dünyaca ünlü teknik direktör Ange Postecoglou'yu yazdı. Kariyerinde 16 kupa başarısı bulunan ve 2024-2025 sezonunda Tottenham'ın başında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak adından söz ettiren 60 yaşındaki Avustralyalı çalıştırıcı, Beşiktaş'ın yeni hoca adayları arasında bir numaraya yerleşti. Son olarak İngiltere'de Nottingham Forest'ı çalıştıran Postecoglou'nun Beşiktaş projesine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

BAŞKAN ADALI İŞİ BİTİRMEYE GİDİYOR

Önder Özen'in raporu doğrultusunda düğmeye basan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ange Postecoglou ile ilk resmi teması kurmak için bizzat harekete geçiyor. Siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli hoca ile şartları görüşmek ve anlaşma zeminini hazırlamak üzere kısa süre içinde resmi görüşmeleri tamamlaması ve transferi noktalaması bekleniyor.

Cemre Yıldız
