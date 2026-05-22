Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın dün akşam mutlak butlan kararının açıklandığı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olduğu öğrenilmişti. Sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden Akın, ardından Özgür Özel'in çağrısı ile CHP Genel Merkezi'nde toplanan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

CANLI YAYINDA 'ARACI'YA ZOR SORU

Kılıçdaroğlu ve Özel arasında 'aracı' olduğu konuşulan Ahmet Akın, akşam saatlerinde bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. İçeri girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında siz de vardınız. O göreve devam edecek misiniz?" sorusuna "Hiç bilmiyorum. Şu anda ziyarete geldim tekrar... Bunlar benim takdirimde değil. Saygılar sunuyorum. Hayırlısı neyse o olsun" yanıtını verdi.

"BİRLİK, BERABERLİK HER ŞEYİN İLACI OLACAKTIR"

Akın, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı bir önceki açıklamada ise "İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Akın, "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılık tavrıyla devam eder. Bunlar olağan şeyler, birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.