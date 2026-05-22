Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili verdiği karar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Mahkemenin, kurultay sürecini “mutlak butlan” kapsamında değerlendirmesinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, peş peşe dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ÖZEL'DEN VATANDAŞLARA YENİ ÇAĞRI

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü toplantı gerçekleştiren Özel, vatandaşlara çağrıda bulunarak bu akşam saat 20.30’da herkesi CHP Genel Merkezi önüne davet etti.

"MESELE MİLLETİN MESELESİDİR"

Özel açıklamasında, “Bu darbe CHP’nin meselesi değildir. Mesele milletin meselesidir! Bu akşam, ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermişti. Mahkeme kararında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmedildi.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi, tedbir kararına karşı hukuki itirazda bulundu. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, yapılan başvuruyu reddetti.

KILIÇDAROĞLU'NDEN İLK İCRAAT: 3 AVUKATI AZLETTİ

Mutlak butlan kararıyla CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı gönderdiği "azilname" ile görevden aldı. Söz konusu avukatların, kurultay sürecine ilişkin davalarda CHP adına hukuki süreçleri yürüttüğü belirtildi.

KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA OFİSİNE GİTTİ

Mahkeme kararı ile göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, evinden ayrıldı. Genel Merkez'e gidip gitmeyeceği merak edilen ancak ofisine geçen Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

CHP YSK’YA BAŞVURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada “mutlak butlan” kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay’a yaptıklarını açıklamış, Yüksek Seçim Kurulu’na da başvuracaklarını duyurmuştu. CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun da bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

Özel'in gece düzenlediği basın toplantısı ve seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmanın ardından partililerin bir kısmı genel merkezde kalmaya devam ederken, ayrılan partililer ise sabah tekrar genel merkeze geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu kararın asıl tartılacağı yer halkımızın vicdanıdır. Siyaset halk için ve halkla birlikte yapılır. Biz arkamızda milyonların, halkımızın olduğunu biliyor, görüyor ve bunu her an hissediyoruz. Dolayısıyla bu yanlış karar, halkın vicdanından geri dönecektir. Sarayın aldığı bu yanlış, haksız ve hukuksuz kararı doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Baba ocağındayız, buradayız. Milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz. YSK'ya başvurumuzu yaptık; çünkü bize bu mazbataları veren YSK'dır. Bu kongreler, YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılmıştır. Dolayısıyla YSK, eğer bundan sonra varlığını saygın bir şekilde sürdürecekse, kendi kararlarının arkasında durmalı ve bu hukuksuzluğa anayasal düzeyde bir son vermelidir" dedi.