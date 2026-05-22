Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi

Süper Lig’de nefes kesen sezonun ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, RAMS Park’ta taraftarıyla buluşarak büyük bir kutlamaya imza atmıştı. Sarı-kırmızılı camianın ve futbolseverlerin gözü, kupayı takdim etmek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu aramış ancak Hacıosmanoğlu ve ekibinin törene katılım sağlamaması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

TRABZONSPOR'A KUPAYI HACIOSMANOĞLU VERDİ

Galatasaray’ın kutlamalarında yer almayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahne aldı. Dev finalin ardından kupayı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor’un seremonisinde hazır bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili camiayla bir araya geldi. Saha ortasında kurulan platformda yer alan TFF Başkanı, kupayı Trabzonsporlu oyunculara ve teknik heyete bizzat takdim ederek bordo-mavili ekibin zaferini tebrik etti.

KATILIMI POLEMİK YARATTI

Hacıosmanoğlu’nun bu iki törendeki farklı tutumu, futbolseverler tarafından haftanın en çok konuşulan polemiklerinden biri haline geldi.