Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın gerçekleştirdiği şampiyonluk törenine katılım sağlamayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un kupa töreninde yer aldı. Hacıosmanoğlu, şampiyonluk kupasını bordo-mavili oyunculara takdim etti. Hacıosmanoğlu’nun bu iki törendeki farklı tutumu, futbolseverler arasında polemiğe neden oldu.

Süper Lig’de nefes kesen sezonun ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, RAMS Park’ta taraftarıyla buluşarak büyük bir kutlamaya imza atmıştı. Sarı-kırmızılı camianın ve futbolseverlerin gözü, kupayı takdim etmek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu aramış ancak Hacıosmanoğlu ve ekibinin törene katılım sağlamaması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

TRABZONSPOR'A KUPAYI HACIOSMANOĞLU VERDİ

Galatasaray’ın kutlamalarında yer almayan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahne aldı. Dev finalin ardından kupayı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor’un seremonisinde hazır bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, bordo-mavili camiayla bir araya geldi. Saha ortasında kurulan platformda yer alan TFF Başkanı, kupayı Trabzonsporlu oyunculara ve teknik heyete bizzat takdim ederek bordo-mavili ekibin zaferini tebrik etti.

KATILIMI POLEMİK YARATTI

Hacıosmanoğlu’nun bu iki törendeki farklı tutumu, futbolseverler tarafından haftanın en çok konuşulan polemiklerinden biri haline geldi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCEMİL SAĞLAM:

Cemre haber mi yaptın şimdi?

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bakan dururken , federasyon başkanının kupa vermesi yanlış olmuş. Üstelik simalar da gülümsemeden nasibini almamış

Haber YorumlarıBaba Can:

Fenerliler bir Federasyon başkanı çıkaramadık

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Aston Villa - Friborg maçı , Türkiyenin reklamının ,tanıtımının vb yapılacağı bir fırsattı. İlgililer ne yazık ki bu fırsatı kaçırdı. İş bilmeyenlere yetki verilirse işte böyle ele geçen fırsat kaçırılır...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

