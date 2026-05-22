Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP'ye geçecek

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir siyasi iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye geçeceğini öne sürerken, açıklama siyasi dengelere ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İddianın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e destek vererek “Safımız demokrasiden, millet iradesinden ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ten yanadır” mesajı verdiği gün gelmesi dikkat çekti.

Siyaset kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia tv100 ekranlarında gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında yaptığı açıklamada, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye geçeceğini öne sürdü. Burhan, iddiasını bir kaynağa dayandırarak, “Kaynağıma güveniyorum. 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek” ifadelerini kullandı.

GÖZLER İYİ PARTİ'YE ÇEVRİLDİ 

TBMM’de 29 milletvekili bulunan İYİ Parti’ye ilişkin ortaya atılan iddia, siyasi dengelere etkisi açısından dikkat çekti. Parti yönetiminden söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DERVİŞOĞLU'NUN CHP’YE DESTEĞİ Mİ ETKİLİ OLDU? 

İddianın gündeme geldiği gün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelmişti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Dervişoğlu, CHP’ye ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına sert tepki göstermiş ve kararı “demokrasiye kurulmuş bir pusu” olarak nitelendirmişti.

“SAFIMIZ DEMOKRASİDEN VE MİLLET İRADESİNDEN YANA" 

Dervişoğlu açıklamasında partisinin durduğu noktayı net ifadelerle ortaya koyarak, “Benim de milletvekili arkadaşlarımın da safı bellidir. Safımız demokrasiden, millet iradesinden ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ten yanadır” demişti.

İYİ Parti liderinin bu açıklamalarının ardından gündeme gelen milletvekili geçişi iddiası, Ankara kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

SİYASİ KULİSLER HAREKETLENDİ 

Sinan Burhan’ın ortaya attığı iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken, gözler önümüzdeki günlerde İYİ Parti’den ve MHP cephesinden gelebilecek olası açıklamalara çevrildi.

