30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı

Kuveyt’te ortaya çıkan sıra dışı dolandırıcılık dosyası geniş yankı uyandırdı. Bir kadının, yaklaşık 30 yıl boyunca ölen bir Kuveyt vatandaşının kimliğiyle yaşadığı ve bu süreçte maaş, konut ile çeşitli sosyal yardımlardan yararlandığı ortaya çıktı. Yetkililerin uzun süren soruşturması sonucu ortaya çıkan olayın ardından mahkeme, kadın ve babası hakkında hapis ve para cezası kararı verdi.

SAHTE KİMLİK İDDİASI 1995 YILINA UZANIYOR

Gulf News’in haberine göre olayın başlangıcı 1995 yılına dayanıyor. Mahkeme kayıtlarına göre kadın ile babası, resmi belgelerde sahtecilik yaparak kadını hayatını kaybetmiş bir Kuveyt vatandaşının kızı olarak kaydettirdi.

Soruşturma dosyasına göre kadın, uzun yıllar boyunca bu kimlikle herhangi bir şüphe çekmeden yaşamını sürdürdü.

MAAŞ, KONUT VE SOSYAL YARDIMLARDAN YARARLANDI

İddialara göre kadın, sahte kimlik üzerinden yaklaşık otuz yıl boyunca aylık maaş, emekli ödemeleri, devlet destekli konut ve vatandaşlara sağlanan çeşitli mali ve sosyal haklardan yararlandı.

Yetkililer, olayın yalnızca kimlik sahteciliğiyle sınırlı kalmadığını, kamu kaynaklarının uzun yıllar usulsüz şekilde kullanıldığını değerlendirdi.

SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ

Dosyanın ortaya çıkması, eski sivil kayıtlar ve resmi belgeler üzerinde yürütülen uzun süreli ve gizli incelemelerin ardından mümkün oldu.

Soruşturmacılar, kamuoyunda uzun yıllar Kuveyt vatandaşı olarak tanınan kadının gerçekte başka bir kişinin kimliğini kullandığını tespit etti.

HAPİS VE MİLYONLUK CEZA

Kuveyt Ceza Mahkemesi, Hakim Dr. Khaled Al Omaira başkanlığında görülen davada kadın ile babasını yedi yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca sanıklara 1,5 milyon Kuveyt dinarı para cezası verilmesine ve yaklaşık 30 yıl boyunca yasa dışı yollarla elde edildiği belirtilen tüm maddi kazançların geri ödenmesine hükmetti.

Kararın, Kuveyt’te son dönemde artan sahte kimlik, vatandaşlık ve kamu yardımlarına usulsüz erişim soruşturmalarının son örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Yetkililerin benzer dosyalarla ilgili denetim ve incelemeleri artırdığı ifade ediliyor.