Trump oğlunun düğününe gitmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr.’ın bu hafta sonu Bahamalar’da yapılması planlanan düğününe katılıp katılamayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yoğun gündemine işaret eden Trump, İran başta olmak üzere devam eden uluslararası gelişmeler nedeniyle düğüne katılımının net olmadığını söyledi.

NBC News’e konuşan Trump, oğlu Donald Trump Jr.’ın, Amerikan sosyetesinin tanınan isimlerinden Bettina Anderson ile gerçekleştireceği düğüne davetli olduğunu ancak programının buna elverişli olmayabileceğini ifade etti.

“BENİM İÇİN İYİ BİR ZAMANLAMA DEĞİL"

Trump açıklamasında, oğlunun düğününe katılmak istediğini ancak mevcut koşulların bunu zorlaştırdığını belirtti.

“Benim için iyi bir zamanlama değil. Oğlum katılmamı istiyor. Küçük ve özel bir organizasyon olacak. Gitmeye çalışacağım ancak bir İran meselem ve başka işler var” diyen Trump, yoğun siyasi gündeme dikkat çekti.

“KAZANAMAYACAĞIM TEK KONU BU"

Trump, düğüne katılsa da katılmasa da eleştirileceğini öne sürerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı, “Katılsam da eleştirileceğim, katılmasam da eleştirileceğim. Kazanamayacağım tek konu bu” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN BAHAMALAR'DA

Donald Trump Jr. ile Bettina Anderson’ın düğününün bu hafta sonu Bahamalar’da özel bir adada düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonun sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtiliyor.