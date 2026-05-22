Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltında alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.

Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki ANSET’e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap', Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Müdürlüğü ile iştirak şirketi Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla tutuklandı.

KAMU ZARARI DOSYASINDA EV HAPSİ KARARI

Muhittin Böcek’in avukatları tutuklama kararının kaldırılmasına yönelik başvuruda bulundu. Durumu değerlendiren mahkeme heyeti tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Muhittin Böcek’in belediyeye bağlı iştirak şirketlerden yargılandığı dosyalarda ise tutukluluğu devam ediyor.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025’te tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanık başvurusunda bulunmuştu.

Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürmüştü. Durumu babasına anlattığını belirten Gökhan Böcek, Muhittin Böcek’in kendisine “Gereğini yap” dediğini ifade etti. Gökhan Böcek, söz konusu parayı bir aracı üzerinden Veli Ağbaba’ya teslim ettiğini söylemişti.

İfadesinde başka iddialarda da bulunan Gökhan Böcek, Özgür Özel’in Antalya ziyaretinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim edildiğini ileri sürmüştü. Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek sağlandığını öne süren Gökhan Böcek, “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik” demişti.

"OĞLUMUN 1 MİLYON EURO BEYANI DOĞRU"

Muhittin Böcek ise savcılık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir toplantıda kullandığı ifadelerin ardından parti genel merkezinin adaylık ve kampanya süreci için maddi ve manevi destek talepleri olabileceğini düşündüğünü belirtmişti. Bu nedenle oğlu Gökhan Böcek’e gerekli desteğin sağlanması yönünde konuştuğunu anlatan Muhittin Böcek, oğlunun kendisine Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro talep edildiğini söylediğini ifade etmişti. Muhittin Böcek, “Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” demişti.

Savcılıkta Muhittin Böcek’e, Gökhan Böcek’in Özgür Özel’in talebi üzerine Antalya’daki lansman sırasında 200 bin dolar verildiğine yönelik iddiası da sorulmuştu. Muhittin Böcek bu konuda, “Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com