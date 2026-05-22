Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE GÜLDÜ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 78. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Nijeryalı yıldız, ikinci golünü penaltıdan kaydetti. Konyaspor'un tek golü 49. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, 58. dakikada Enis Bardhi ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

TRABZONSPOR 10. KEZ ŞAMPİYON

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke'nin öğrencileri kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaştı. 

Cemre Yıldız
