Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Mutlak butlan kararı sonrası gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geçmek üzere evinden ayrıldı. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen gazetecilere herhangi bir açıklama yapmazken bir grup "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" şeklinde slogan attı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı vermesinin ardından Ankara’da siyasi trafik hız kazandı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde peş peşe toplantılar yapılırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dikkat çeken bir adım attı.

ÖZGÜR ÖZEL MYK’YI YENİDEN TOPLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından bugün de Merkez Yönetim Kurulu’nu yeniden toplantıya çağırdı. Parti yönetiminin, mahkeme kararının siyasi ve hukuki sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ EVİNDEN AYRILDI

Mahkeme kararının ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün ilk kez konutundan ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine geçtiği belirtildi. Eski CHP lideri, konutu önünde kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak herhangi bir açıklama yapmadı.

“HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU” SLOGANI

Kılıçdaroğlu’nun evinden çıktığı sırada bir grubun “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” şeklinde slogan attığı görüldü. CHP’de yaşanan gelişmelerin ardından parti içindeki sürecin nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor.

Yorumlar (6)

Güneşin oğlu:

AKP Devlet töreni düzenlemiş

Güneşin oğlu:

Araçlar MİT'mi ait

vedat cici:

yalakalar

bekir yapici:

VAY VAY ezici bir cogunluk uyurlamis, yahu beni bile izin dönüsü daha fazla konu komsu ugurluyor hemde beklentisiz ve samimi olarak.

bbb yildiz:

arabada mercedes, hanı mutfak dolaplarını yaptıramıyordu . neyse bizi ilgilendirmiyo

