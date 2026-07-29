Oscar ödüllü Jared Leto dört kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor

Uyarı: Bu metin, cinsel suç ve suistimal iddialarına dair ayrıntılı ve açık ifadeler içeriyor.Dört kadın, Oscar ödüllü oyuncu ve Thirty Seconds to Mars grubunun solisti Jared Leto'yu cinsel tacizle suçluyor. İddialarına göre suçlar, kadınların ergenlik çağında oldukları dönemde gerçekleşti. Kadınlardan biri, 17 yaşındayken bir motel banyosunda cinsel saldırıya uğradığını söylüyor. Diğeri ise, 19 yaşındayken Hollywood yıldızının kendisini cinsel saldırıyla tehdit ettiğini ve beklenmedik bir şekilde otel odasında onunla yalnız bırakıldığını belirtiyor.Üçüncü bir kişi ise, 17 yaşındayken California'da yıldızla reşit olmayan yaşta cinsel ilişkiye girdiğini, bunun da yasal olarak tecavüz sayılacağını anlatıyor. Leto'nun, ABD eyaletinde rıza yaşının 18 olduğu konusundaki konuşmayı "önemsiz" bulduğunu söylüyor.Dördüncü kadın, Leto tarafından manipüle edildiğini ve 16 yaşındayken Leto'nun ünlü statüsünü kötüye kullanarak kendisiyle defalarca cinsel içerikli telefon görüşmeleri yaptığını anlatıyor. En az bir kez, Leto'nun kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi önerdiğini söylüyor.BBC, bu kadına Leto ile olan ilişkisi hakkında konuşmasını engellemek için gönderilen gizlilik sözleşmesini (NDA) gördü. Kadın, sözleşmeyi imzalamayı reddetti.Dört kadın daha, gençlik yıllarında Leto'dan garip ve çoğu zaman ağırlıkla cinsel içerikli telefonlar aldıklarını söylüyor.Başka bir kadın ise, 14 yaşındayken gittiği bir müzik festivalinde Leto'dan imza alırken, göğüsleri hakkında müstehcen bir yorum yaptıktan sonra, güvenlik görevlisine kızı sahne arkasına götürmesini emrettiğini söylüyor. Kızın annesi Leto'ya karşı çıkmış ancak iddiaya göre Leto aynı yorumu tekrarlamış." Jared Leto : Hollywood's Dark Secret" [ Jared Leto : Hollywood'un Karanlık Sırrı] adlı BBC belgeselinde konuşan toplam 10 kadının dokuzu hikayelerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Kadınların hepsi Leto ile 2002 ile 2016 yılları arasında, 30'lu ve 40'lı yaşlarındayken tanıştıklarını söylüyor. Leto şu anda 54 yaşında.Mağdur olduğunu iddia eden bir kadın, "Bu olay 25 yıl önce oldu... Yanına kar kaldı" diyor.BBC, kadınların anlattıklarını, o dönemde Leto ile olan karşılaşmaları hakkında bilgilendirilen arkadaşları ve aile üyeleriyle teyit etti. Bazı durumlarda, kadınların anlatımlarını destekleyen resimler ve mesajlar da gördük.Leto'nun müzik grubuyla uzun yıllar çalışan iki adam da belgeselde, ünlü ismin genç kızlarla etkileşim biçiminden, bazen onları kulise, soyunma odasına veya kayıt yaptığı eve davet etmesinden personelin rahatsız olduğunu anlattı."Sanırım herkes yaş farkının çok fazla olduğunu düşünüyordu" diyor biri.Kendisiyle defalarca iletişime geçme girişimimize rağmen Jared Leto BBC tarafından kendisine yöneltilen iddialara henüz yanıt vermedi.

Leto, 1990'lardan beri tanınan bir aktör ve 2014 yılında Dallas Buyers Club [Sınırıszlar Kulübü] filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Fight Club [Dövüş Kulübü], Blade Runner 2049 [Bıçak Sırtı 2049], Suicide Squad [Gerçek Kötüler] gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı ve son olarak Masters of the Universe [Kainatın Hakimleri] filminde oynadı. Ödüllü rock grubu Thirty Seconds to Mars, 1998 yılında kuruldu ve önümüzdeki bahar aylarında Avrupa ve İngiltere turnesine çıkacak.Leto'ya yönelik iddialar on yıllardır sürüyor. BBC'nin sayımına göre, Leto'nun kadınlara davranışlarıyla ilgili olarak internette 120'den fazla iddia var. Bunların bazıları geçmişe ait.2025 yılında Los Angeleslı DJ Allie Teilz'in sosyal medyada, 17 yaşındayken aktör tarafından taciz edildiğini söylemesiyle iddialar yeniden alevlendi. Bu durum, birçok kadının daha benzer iddialarla sesini yükseltmesiyle sonuçlandı. Geçen yıl dokuz kadın, ABD medya kuruluşu Air Mail'de yayınlanan bir makalede Leto'yu cinsel uygunsuzlukla suçlamıştı. Leto tüm iddiaları reddetti.'Kötü ve berbat bir motel'BBC belgeselinde, suç teşkil eden davranışlarda bulunduklarını iddia eden, Isabel, Alex, Clara ve Etta adlı dört kadın yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlatıyor.Bugün 40'lı yaşlarında olan Isabel (gerçek adı değil), 2002 yılında 17 yaşındayken yaşadığı cinsel saldırıdan dolayı kendini suçlamayı ancak yakın zamanda bıraktığını söylüyor."Hayatımın büyük bölümünde bu olayı, 'Ben aptal bir kızdım... ve bu yüzden bu kötü şey oldu' şeklinde algıladım."Isabel, oyuncu Leto ve arkadaşlarını çalıştığı Las Vegas'taki mağazada gezdirdikten sonra Leto ile kaldığı otelde buluşmayı kabul ettiğini söylüyor.

Kendisine verilen adresin "köhne ve iğrenç bir motel" olduğu ortaya çıkmış ancak başka bir yere gideceklerini varsaydığını söylüyor.Isabel, Leto'nun hazırlanmasını beklerken yatakta oturduğunu, Leto'nun ise duş alırken ikisinin konuşabilmesi için onu banyoya çağırdığını söylüyor."Hatırladığım kadarıyla pek konuşmadan duş perdesini açıp beni öpmeye başladı" diyor. Anlattığına göre Leto, kadının elini mastürbasyon yapmak için kullandı. Genç kızken yaşadığı olay karşısında şaşırdığını ve ondan uzaklaşmak istediğini söylediğini belirtiyor.Leto'nun havluyla sarılıp dışarı çıktığını ve etrafı kolaçan ettikten sonra onu odadan çıkardığını söylüyor.Daha sonra, oyuncuyu internette araştırdığında 30'lu yaşlarında olduğunu fark ettiğini belirtiyor.

'Yaş sadece bir rakamdan ibaret'Thirty Seconds to Mars, 2010'lu yıllara gelindiğinde, uluslararası büyük arenalarda konserler veriyordu ve grup yerel model ajanslarını arayarak kadın modellere ücretsiz VIP biletler teklif ediyordu. Bu bilgiyi, Brad adını verdiğimiz eski bir ekip üyesi aktarıyor."Bu [talep] doğrudan Jared'den geldi" diyor.Modeller için kulis odası hazırlandığını doğrulayan yetkili, sadece kadın modeller seçmenin "biraz rahatsız edici" bir görev olduğunu belirtti.Eski model Alex, ajansının grubun 2013'te Londra'daki O2 Arena'da verdiği konserine davet edildiğini söylüyor. Ardından Leto'nun kadın asistanının kendisini Londra'nın doğusundaki Shoreditch House'da düzenlenen partiye davet ettiğini belirtiyor.Alex o sırada 19 yaşındaymış ancak Leto ile tanıştığında kendini korumak için daha gençmiş gibi davranma "ihtiyacı hissettiğini" söylüyor.Kadın, ona 17 yaşında olduğunu söylediğini ve o zaman 41 yaşında olan Leto'nun da "Yaş sadece bir rakamdan ibaret zaten Avrupa'dayız" diye yanıt verdiğini anlatıyor.

Alex'in anlattığına göre, telefonunun şarjı bitmek üzereydi ve sarhoş hissediyordu ancak Leto'nun asistanlarından biri onu yakındaki bir oteldeki başka bir partiye gitmeye teşvik etti."Otele girdiğimde oda çok karanlıktı ve sadece onun olduğunu gördüm" diyor belgeselde. "Başka insanların da olması gerekmiyor muydu?"Kadın, daha sonra eve gidebilmek için şarj aleti veya nakit parası olup olmadığını sorduğunu ancak Leto'nun her ikisine de olumsuz yanıt verdiğini söylüyor.Başka seçeneği kalmayan Alex, odadaki şezlongda uyuyup uyuyamayacağını düşündüğünü söylüyor.Ancak Leto'ya bunu yapıp yapamayacağını sorduğunda, Alex'in anlattığına göre yıldız, bunu yaparsa "kıçında bir penisle uyanacağını" söylemiş.Kadın, adamın bu cevabı birkaç kez tekrarlaması üzerine, "Güvende değilim" diye düşündüğünü ve odadan çıktığını söylüyor.Alex, daha sonra bir arkadaşına olanları anlatmak için mesaj attığını aktarıyor.Arkadaşı, "Cinsel saldırı tehdidinde bulunmuş, şikayette bulunmalısın" diye yanıtlamış.

Alex, uzun süre olanları görmezden gelmeye çalıştığını ancak şimdi oteldeki karşılaşmanın "tamamen planlanmış" olduğuna inandığını söylüyor."Asistan, beni otel odasına çekmek için ne söylemesi gerektiğini biliyordu" diye anlatıyor BBC'ye.Eski çalışan Brad, genç kızların konserlerin son şarkılarında Leto'ya sahnede eşlik ettiğini ve ardından çalışanlara onları sahne arkasına davet etmeleri talimatı verildiğini anlatıyor.Brad, "Leto onlarla soyunma odasında konuşurdu. Ondan sonra ne olduğunu size söyleyemem" diyor BBC'ye. Müzik grubuyla çalışan ve Simon diye adlandırdığımız bir başka adam, bir dönem grubun çalıştığı eve günde ortalama iki kızın Leto'yu görmeye geldiğini söylüyor.'Saf ve savunmasız'Clara adını verdiğimiz bir kadın, Leto ile ilk cinsel ilişkisine kendisi 17 yaşındayken, ünlü sanatçının ise 34 yaşında olduğu dönemde, California'daki evinde girdiğini iddia ediyor.BBC'ye verdiği demeçte, "Bana 'Bana baba demeni istiyorum' dedi. ya küçük bir kız çocuğu gibi davranacaktım ya da 'benim küçük kızım' olacaktım" diye anlatıyor.Clara, o yaşta "çok saf ve savunmasız" olduğunu ve bu tür davranışların yetişkin bir ilişkide ne kadar "normal" olduğunu anlamadığını söylüyor."Zaman geçtikçe bunun ne kadar korkutucu olduğunu daha da çok anladım" diyor.Anlattığına göre Leto'nun 40'lı yaşlarında bir arkadaşı, 2006'da Thirty Seconds to Mars konserinin kulisinde müzisyen adına kendisine yaklaşmış ve telefon numarasını almıştı.

Clara, babasının o dönemde emniyet teşkilatında çalıştığı için Leto ile California'da rıza yaşı hakkında bir konuşma yaptığını hatırladığını söylüyor."Leto bunu hiç önemsemedi, sanki onun için büyük bir sorun değilmiş gibi davrandı" diyor.Clara'nın anlattığına göre, Leto'nun evine geri döndüler ve arkadaşı başka bir odada beklerken cinsel ilişkiye girdiler. Bu, Leto'nun evine yaptıkları üç veya dört ziyaretin ilkiydi.California'da bir yetişkinin reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmesi, yasal olarak tecavüz sayılabiliyor ve hapis cezasına yol açabiliyor.Clara, "30'lu yaşlarında aklı başında hiçbir erkek bir gence bakıp da 'Harika bir partner olurdu' diye düşünmez" diyor.'Yapabileceğim hiçbir şey yoktu'Bir başka kadın BBC'ye verdiği demeçte, 14 yaşındayken bir müzik festivalinde yaşadıkları yüzünden daha sonra konserlere gidemediğini anlatıyor. Taylor, 2005 yılında Thirty Seconds to Mars'ın performansını izledikten sonra annesiyle birlikte Leto ile tanıştığını söylüyor.Grup hayranlarla buluşup imza dağıtmayı teklif etmişti; genç kız da Leto'ya doğru üzerindeki tişörtün kolunu ya da karnını imzalaması için uzandığını anlatıyor. Taylor belgeselde, "Bunun yerine tişörtümde göğüslerimin üzerine imzasını attı ve bana 'güzel göğüslerin var' dedi" diye anlatıyor.

"Koruma görevlisine beni sahne arkasına götürmesini söyledi, bana gitmek isteyip istemediğimi bile sormadı" diye devam ediyor.O dönemde çok kısa boylu olduğunu ve diş teli taktığını belirterek, bir genç kız olduğunun "çok belli" olduğunu söylüyor.Taylor, annesinin yaşananlara şahit olduğunu ve Leto'ya karşı çıktığını söylüyor."Ona baktı ve 'göğüsleri halen güzel' dedi. Hiç umursamadı" diyor Taylor.Bu karşılaşma "hayatımı gerçekten değiştirdi... başıma gelenler konusunda yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

Cinsel içerikli telefon görüşmeleriEtta (gerçek adı değil), BBC'ye Leto'dan garip ve çoğu zaman ağırlıkla cinsel içerikli telefonlar aldığını söyleyen beş kadından biri. Kadınların dördü o dönem ergenlik çağındaydı.On altı yaşındaki Etta, 2014 yılında annesiyle birlikte Los Angeles'taki bir model ajansına girdiğinde Leto ile tanıştığını söylüyor.Etta'nın anlattığına göre, yıldız isim, genç kızın model olma hayaline ilgi duymuş ve ikisini de Oscar partisine davet etmek için e-posta adresini istemiş."Bana e-posta gönderdi ve sonra hızla telefonda cinsel bir şeye dönüştü" diyor belgeselde.Leto, kızın 16 yaşında olduğunu biliyormuş ve ona "Bakire misin? Cinsel fantezilerin var mı?" gibi sorular sormuş. Kızın hatırladığına göre daha açık sorular da sormuştu. "En az bir keresinde bir noktada cinsel ilişkiye girdiğimizden bahsetmişti."Etta, o zamanlar "gergin", "endişeli" ve "rahatsız" hissettiğini hatırlıyor ancak o yaşta sınır koymakta ve hayır demekte zorlandığını söylüyor.

Kadın, Leto'nun numarasını bir arkadaşına iletmeyi önerdiğini, arkadaşının kariyeri için iyi bir bağlantı olabileceği izlenimini verdiğini ve kendisinin de kabul ettiğini söylüyor.Etta'nın anlattığına göre, "Christian" diye tanıdığı o arkadaşı sık sık arayıp, reşit olmamasının önemli olmadığını söyleyerek ondan porno film çekmesini istemiş.Hem "Christian" hem de Leto'nun benzer, açık sorular sorduğunu söyleyen kadın, aynı kişi olsalar da "şaşırmayacağını" ekliyor.Leto'dan benzer telefonlar aldıklarını iddia eden beş kadından ikisi, aynı dönemde başka erkekler tarafından da arandıklarını söylüyor. Etta gibi, onlar da bu erkeklerin Leto'nun canlandırdığı karakterler olabileceğine inanıyorlar.Etta, 2016'da Leto'dan bir telefon aldığını ve Leto'nun avukatının kendisine bir gizlilik sözleşmesi (NDA) göndermek istediğini söylediğini belirtiyor. Avukatın, Leto'nun kadınlarla olan ilişkileri konusunda endişeli olduğunu da ekliyor.Etta, Leto'nun bunu komik bir şeymiş gibi "gülerek" karşıladığını söylüyor.BBC ilgili mesajlar ve e-posta yazışmalarının yanı sıra gizlilik sözleşmesini da gördü. Kadın anlaşmayı imzalamadı. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .