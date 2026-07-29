Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde TEM Otoyolu Beşiktaş ayrımında banka personelini taşıyan midibüs devrildi.

Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre kazada 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı