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3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
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Marmaris'te çocuklarına aldığı 3 top dondurma için 400 lira ödediğini söyleyen bir anne, fiyatın yüksek olduğunu belirterek işletme sahibine tepki gösterdi. "Bu kadar pahalı olamaz, sizi belediye dahil her yere şikâyet edeceğim" diyen kadına işletme sahibi, "Her yere şikâyet et. Belediye başkanına da git." yanıtını verdi. Kadın daha sonra belediye ve CİMER'e şikâyette bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocuklarına aldığı 3 top dondurma için 400 lira ödediğini belirten bir anne ile işletme sahibi arasında fiyat nedeniyle tartışma yaşandı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde kadın, ödediği ücrete tepki göstererek işletme sahibine, "Bu kadar pahalı olamaz, sizi belediye dahil her yere şikâyet edeceğim." dedi.

İşletme sahibi ise, "Her yere şikâyet et. Belediye başkanına da git." ifadeleriyle karşılık verdi.

FİŞİ DE GÖSTERDİ

Görüntülerde kadın, dondurma alışverişine ilişkin fişi de kameraya göstererek ödediği tutarı belgeledi. Tartışmanın ardından işletmeden ayrılan kadın, belediyeye ve CİMER'e şikâyette bulunduğunu gösteren başvuru ekranlarını da paylaştı.

Videoda, Marmaris Belediyesi Halk Masası'na yapılan başvurunun kayıt altına alındığına ilişkin ekran ile CİMER başvurusunun alındığını gösteren bildirim de yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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