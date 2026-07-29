Bilim insanlarından şaşırtan hamle! OnlyFans'ta hesap açtılar

ABD'de federal araştırma fonlarında yaşanan kesintiler, bilim insanlarını alışılmadık yöntemlere yöneltti. California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) bünyesinde çalışan bir araştırma ekibi, onlarca yıldır yürüttükleri dağ sıçanı (marmot) araştırmasını sürdürebilmek için OnlyFans platformunda hesap açtı.

YETİŞKİN İÇERİĞİ YERİNE MARMOT VİDEOLARI PAYLAŞIYORLAR

"OnlyMarms" adı verilen hesapta yetişkin içerikler yerine sarı karınlı dağ sıçanlarının günlük yaşamını gösteren fotoğraf ve videolar paylaşılıyor. Araştırmacılar, aboneliklerden ve bahşişlerden elde edecekleri gelirle saha çalışmalarının masraflarını karşılamayı hedefliyor.

"BUNU ÇARESİZLİKTEN YAPIYORUZ"

Projeyi yöneten UCLA Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Profesörü Daniel Blumstein, araştırma fonlarının ciddi şekilde azalması nedeniyle bu yöntemi denemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bunu tamamen içinde bulunduğumuz zorlu finansman koşulları nedeniyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak OnlyFans gelirlerinin devlet desteklerinin yerini tutmasının beklenmediğini de vurguladı.

60 YILLIK PROJE RİSK ALTINDA

Colorado'daki Rocky Mountain Biological Laboratory'de 1962'den bu yana sürdürülen dağ sıçanı araştırması, dünyadaki en uzun soluklu memeli gözlem projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, fon yetersizliği nedeniyle projenin geleceğinin tehlikeye girdiğini belirtiyor.