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Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Kent A.Ş. görevlilerinin kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden ruhsat süreçlerini yönlendirdiği, müteahhitlerle 1 milyar lirayı aşan danışmanlık sözleşmeleri yapıldığı ve rüşvet iddialarının araştırıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHBARLAR VE ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KRİPTOLU HABERLEŞME UYGULAMASI İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre, yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada-parsel bazlı renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL olan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı, bu kapsamda bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 TL tahsil edildiğinin MASAK verileri ve diğer delillerle tespit edildiği belirtildi.

MÜTEAHHİTLERİN SÖZLEŞME İMZALAMAYA ZORLANDIĞI İDDİASI

Soruşturmada ayrıca, müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı ve bazı ödemelerin Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M.'ye parça parça teslim edildiğinin HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği iddia edildi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık, mevzuata aykırı iskan ruhsatı karşılığında nakit ödeme yapmak istemeyen bazı müteahhit firmalara, bağış protokolü imzalatılarak tadilat işlerinin üstlendirildiğinin de belirlendiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 11 farklı adrese 29 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

1979 yılında Eskişehir'de doğan Sinem Dedetaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatında özel sektörde gemi inşa mühendisliği alanında görev yapan Dedetaş, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ'de genel müdür olarak çalıştı. Bu görevle birlikte Şehir Hatları'nın ilk kadın genel müdürü unvanını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Dedetaş, evli ve bir çocuk annesidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Esas bunu başda almaları gerekiyordu neyse Üsküdar kurtuldu darısı diğer yerlerin başına

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Haber YorumlarıCengiz Yalçın:

Al-i İmran 57’de ve 4 ayrı yerde yazıyor “Allah zalimleri sevmez” ayeti var mgkcık

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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Ege ve Akdeniz Sahil belediye başkanlarını neden almıyorsunuz

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Düşünün memlekette öyle bir güruh var ki suçluya suçlu demek yerine alana suç buluyor. Bilmiyorum ki insan ne için yaşar şeref haysiyet kalmamış kimsede

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