Haberler

Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi Haber Videosunu İzle
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Necati Şaşmaz, katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Şaşmaz'ın son hali, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

"Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman katıldığı özel davetler dışında kamuoyunun karşısına çıkmayan oyuncu, bu kez sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

GECENİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Necati Şaşmaz'ın akşam saatlerinde düzenlenen açık hava etkinliğine beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabıyla katıldığı görülüyor. Kalabalığın arasından yürüyen Şaşmaz'ın çevresindekiler tarafından ilgiyle takip edildiği, etkinlik alanında bazı kişilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı anlar kameraya yansıdı.

Videonun ilerleyen bölümünde Şaşmaz'ın davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdiği ve bazı isimlerle sarılarak selamlaştığı görülüyor. Paylaşılan görüntülerde oyuncunun sakin tavırları dikkat çekerken, fiziksel görünümündeki değişim de takipçilerinin yorumlarına konu oldu.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971'de Elazığ'da doğan Necati Şaşmaz'ın asıl adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Eğitim hayatının ardından bir süre turizm sektöründe çalışan Şaşmaz, daha sonra ABD'de bulundu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, dizinin ardından çekilen "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Filistin" ve "Kurtlar Vadisi Vatan" filmleri ile "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde de aynı karakteri canlandırdı.

Uzun yıllar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şaşmaz, son dönemde oyunculuk projelerinde yer almıyor ve kamuoyunun karşısına nadiren çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırılarında 8 kişi öldü
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Şov tamamen bitti! Dilan'ın ardından Engin Polat için de aynı karar