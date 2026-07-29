Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi

"Kurtlar Vadisi" dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman katıldığı özel davetler dışında kamuoyunun karşısına çıkmayan oyuncu, bu kez sosyal medyada paylaşılan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

GECENİN DİKKAT ÇEKEN İSMİ OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Necati Şaşmaz'ın akşam saatlerinde düzenlenen açık hava etkinliğine beyaz gömlek, açık renk pantolon ve spor ayakkabıyla katıldığı görülüyor. Kalabalığın arasından yürüyen Şaşmaz'ın çevresindekiler tarafından ilgiyle takip edildiği, etkinlik alanında bazı kişilerle sohbet ettiği ve samimi şekilde selamlaştığı anlar kameraya yansıdı.

Videonun ilerleyen bölümünde Şaşmaz'ın davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdiği ve bazı isimlerle sarılarak selamlaştığı görülüyor. Paylaşılan görüntülerde oyuncunun sakin tavırları dikkat çekerken, fiziksel görünümündeki değişim de takipçilerinin yorumlarına konu oldu.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971'de Elazığ'da doğan Necati Şaşmaz'ın asıl adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Eğitim hayatının ardından bir süre turizm sektöründe çalışan Şaşmaz, daha sonra ABD'de bulundu.

2003 yılında yayın hayatına başlayan "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, dizinin ardından çekilen "Kurtlar Vadisi Irak", "Kurtlar Vadisi Filistin" ve "Kurtlar Vadisi Vatan" filmleri ile "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde de aynı karakteri canlandırdı.

Uzun yıllar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şaşmaz, son dönemde oyunculuk projelerinde yer almıyor ve kamuoyunun karşısına nadiren çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com