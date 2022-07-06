Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü - Haberler

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Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

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İngiltere'nin Dorset kentinde yeni keşfedilen bir Demir Çağı yerleşiminde iki bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları, kurban edilmiş hayvanlarla birlikte çömelmiş bir pozisyonda gömülü olarak bulundu. Arkeologlar Duropolis olarak adlandırılan bölgede, o dönemde insanların öbür dünyada rahat etmeleri amacıyla çeşitli hayvanlar ve eşyalarla birlikte gömüldüklerini söyledi.

İngiltere'nin Dorset kentinde yeni keşfedilen bir Demir Çağı yerleşiminde yaklaşık 2 bin yıl önce gömülen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı. İskeletler, kurban edilmiş hayvanlarla birlikte çömelmiş bir pozisyonda gömülü olarak bulundu.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Bununla birlikte, yuvarlak biçimli evler ve depolama çukurları içeren alan, geçen Eylül ayında Bournemouth Üniversitesi'ndeki arkeoloji öğrencileri tarafından ortaya çıkarıldı.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Arkeolojik sit alanı, yaklaşık MÖ 100 yıllarından kalma ve Roma'nın Britanya'yı işgalinden çok önceye dayanan bir zamanların hareketli tarım yerleşiminin Durotriges kabilesi tarafından işgal edildiği düşünüldüğü için Duropolis olarak adlandırıldı.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Son üç hafta boyunca, üniversiteye 65 kişilik bir ekip bölgede kazı yaptı. Bu süre zarfında, kadın ve erkeklere ait kalıntıların yanı sıra, başlangıçta tahıl depolamak için kullanılan depolama çukurları ve bunların içerilerinde hayvanlara ait parçalar bulundu.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Beş insanın kalıntıları oval şekilli çukurlarda çömelmiş pozisyonlarda bulundu.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Arkeologlar, insanların öbür dünyaya hazırlık amacıyla çömelmiş bir şekilde yanlarında hayvanlarıyla birlikte gömüldüklerini söyledi.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Uzmanların bildirdiğine göre, söz konusu çömelme pozisyonu, o dönemde standart bir uygulamaydı veTunç Çağı'nda başlayarak Demir Çağı'na kadar devam etti.

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

ArkeologDamian Evans, "Yan yatarak, uzuvlar bükülü halde bulduğumuz kalıntılar, o zamanlar Durotrige'lerin pratiğiydi. Merhumlar,ölümden sonraki yaşamlarıiçin bazı adaklarla birliktegömüldü" dedi. Kaynak: NTV

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

Öbür dünyada rahat etmek için adaklarıyla gömülen insanların mezardaki halleri arkeologları düşündürdü

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