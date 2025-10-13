Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenecek Gazze zirvesinin başlamasına kısa süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda devlet başkanı zirve için Mısır'a geldi.

TRUMP VE ERDOĞAN MISIR'DA YAN YANA

ABD Başkanı Trump'ın da Mısır'a ulaşmasıyla aile fotoğrafı çekimi başladı. Trump, liderlerle tek tek fotoğraf çektirdi. Trump, Erdoğan'ı kollarını açarak karşıladı. Samimi halleri dikkat çeken iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A: BU ADAMI SEVİYORUM

Trump Erdoğan'a, "Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.'" dedi.

İMZALAR ATILDI, ERDOĞAN 4 LİDER ARASINDA

Liderler daha sonra Gazze için niyet beyanına imza attı. En önde sadece ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Katar Emiri'nin olması dikkat çekti.

TRUMP: TÜRKİYE EN GÜÇLÜ ORDULARDAN BİRİNE SAHİP

ABD Başkanı Trump, imza törenindeki konuşmasında da Erdoğan'a övgüler dizdi. Trump, "Zor insanları seviyorum. Erdoğan en güçlü ordulardan birine sahip. NATO'nun onunla bir sorunu olduğunda beni arıyorlar. 'Bize bir iyilik yapar mısın? Erdoğan'la konuşur musun?' diyorlar" dedi.

20'DEN FAZLA LİDER MASADA OLACAK

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.