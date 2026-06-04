Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler

Spor yorumcusu Evren Göz, Sporx YouTube kanalında Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen'in transfer durumuyla ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''ÖN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUZ''

Barcelona’nın kış aylarında Osimhen için ciddi bir girişimde bulunduğunu belirten Göz, ''Kışın Barcelona ‘Biz Osimhen’e talip olacağız büyük ihtimalle, ciddi sakatlık olmazsa ön anlaşma bile yapmak istiyoruz’ dedi. Fakat bu sözlü bir durum, resmi değil.'' dedi.

''MASAYA 135-140-145 TEKLİF KOYABİLİRLER

Evren Göz, Barcelona’nın bu ilgisinin resmileşmesi için Dünya Kupası’nın önemli rol oynayacağını belirterek, ''Osimhen'in Barcelona'ya transferi resmiyet kazanması için Dünya Kupası da etkili olacak. Dünya Kupası 19 Temmuz'da bitecek. Barcelona eylülde başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne. Dursun Özbek'in Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. 'Teklif dahi edilemez' durumda. Barcelona için bu engel değil tabi. Barcelona masaya 135-140-145 milyon Euro teklif koyabilir, bonuslar verebilir.'' ifadelerini kullandı.