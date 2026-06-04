Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’ne katılarak alandaki tüm stantları tek tek gezdi. Festival süresince sergilenen projeleri yakından inceleyen Vali Gül, yürütülen çevre çalışmaları hakkında yetkililerden ve katılımcılardan detaylı bilgi aldı.

SICAK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN TEK TEK İLGİLENDİ

Sıcak havaya rağmen festival alanındaki herkesle yakından ilgilenen Vali Gül’ün bu samimi yaklaşımı katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vali Gül'ün çevre duyarlılığını ön plana çıkaran festivale gösterdiği bu yoğun ilgi, çevre gönüllüleri ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

İSTANBUL'DA SIFIR ATIK FESTİVALİ COŞKUSU

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali ile yeni bir buluşma noktası kazandı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Valiliği himayelerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivali ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"SADECE EĞLENCE DEĞİL, ÖĞRETİCİ YÖNÜ DE VAR"

Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, festivalin her yaştan insana hitap ettiğini belirtti.

Gül, "Tam festival tadında bir festival yaşanıyor. Baktığımızda her yaşta insanın burada olduğunu ve ailecek vakit geçirildiğini görüyoruz" dedi.

Festivalin eğitim yönüne dikkat çeken Vali Gül, organizasyonun yalnızca eğlence amacı taşımadığını vurguladı. Gül, "Burası sadece eğlence amaçlı değil, festival amaçlı değil. Aynı zamanda bir öğretici yönü de var. Okullarda öğrendiğimizi, evde öğrendiğimizi fiilen burada görmüş oluyoruz, yaşamış oluyoruz. Atölyelerdeki deneyimler çok kıymetli, ikramlar çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival kapsamında gerçekleştirilecek konserlere de değinen Gül, ziyaretçileri akşam programlarına davet etti.

Vali Gül, "Akşam 18.30'dan itibaren sahne alacak sanatçılarımız var. Rafet El Roman var, Mazhar Alanson ve grubu var. Buna benzer birçok arkadaşımız sahne alacaklar" dedi.

TÜM İSTANBULLULARA DAVET

Festivalin aileler için önemli bir deneyim sunduğunu belirten Davut Gül, sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"İnanıyorum ki ailecek gelindiğinde burada doya doya unutamayacakları bir gün geçirecekler. Ben bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Kaynak: Haberler.com