Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının ve televizyon tarihinin efsane isimlerinden haber spikeri Reha Muhtar, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ünlü sunucu Saba Tümer, törendeki katılımın azlığına dikkat çekerek sanat ve medya camiasına adeta ateş püskürdü. Geçmişte Reha Muhtar sayesinde tanınan ve sektöre adım atan isimleri vefasızlıkla suçlayan Tümer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BURADAKİ ORTAMI GÖRÜNCE DAHA DA ÜZÜLDÜM"

Cenaze töreninde basın mensuplarına konuşan ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Saba Tümer, kalabalığın az olmasına sitem ederek şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki ortamı görünce daha da üzüldüm. Çok daha fazla insanın gelmesi gerekiyordu. Vefanın ne demek olduğunu bir kere daha anladım. Bu ülkedeki birçok sanatçıyı meşhur eden Reha Muhtar'dı. Ben Reha Bey'le çalıştım zamanında. Onlardan bir tanesine bile rastlamadım."

"ONUN SAYESİNDE EKMEK YEDİLER, BİR TEK SEREN SERENGİL GELMİŞ"

Sektördeki birçok ismin Reha Muhtar'a minnet borcu olduğunu ancak cenazeye gelmediklerini belirten Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tek Seren Serengil gelmiş; ki onunla da zaman zaman sıkıntılı dönemler olmasına rağmen gelmiş. Şaşırdım ve çok üzüldüm. Ben de üzüntülü dönemler geçirdim onunla çalışırken ama buradayım. Onun sayesinde ekmek yedim. Onun sayesinde şöhret oldular."