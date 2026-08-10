Japonya'dan Kaçırılan Hitomi Soga'nın 24 Yıllık Esaret Hikayesi

Japonya'nın Sado Adası'nda ılık bir ağustos akşamıydı. O gün, 19 yaşındaki Hitomi Soga'nın hayatı sonsuza dek değişti. Annesiyle birlikte alışverişe çıkmış, ardından evlerine doğru kısa bir yürüyüşe geçtiler.Birden arkalarından gelen üç adam iki kadını kaçırdı.Soga, "Ağzımızın üzerine bir şey kapatıldı ve başımıza çuvala benzer bir şey geçirildi" diye anlatıyor.Sonraki birkaç gün bulanık anılarla geçti. Kıyıdan alınan Soga, önce sürat teknesi olduğunu düşündüğü bir araca, ardından daha büyük bir gemiye götürüldü.Soga, cömert, neşeli ve sıcakkanlı biri olarak hatırladığı annesiyle konuşma fırsatı bulamadığını söylüyor."Onunla son birkaç sözümüzü bile paylaşamadım."Günler sonra gözleri nihayet açıldığında, "Burası Japonya değil" diye düşündü.Soga, 1970'li ve 1980'li yıllarda devlet tarafından gizlice yürütülen bir kaçırma operasyonunun kurbanı olarak Kuzey Kore'ye götürülmüştü.Sonraki 24 yıl boyunca orada kalacaktı.

Devlet destekli kaçırmalarTeorilerden birine göre Kuzey Koreli yetkililer, kaçırılan kişileri birer "canlı ders kitabı" olarak kullanmayı amaçlıyordu. Böylece casuslar Japon dilini ve davranış biçimlerini öğrenerek daha sonra ülkeye sızabilecekti.Japonya, 1977 ile 1983 yılları arasında kaçırılan en az 17 kişinin kimliğini tespit etti. Ancak gerçek sayının daha yüksek olabileceği düşünülüyor.Soga, "Hala özellikle benim mi hedef alındığımı, yoksa rastgele mi seçildiğimi bilmiyorum" diyor.İlk iki yıl boyunca askeri bir kışlada tutuldu. Annesinin nerede olduğunu bilmiyordu ve görevlilere neden kaçırıldığını hiçbir zaman sormadı. Çünkü kendisine gerçeğin söylenmeyeceğini hissediyordu."Kışlanın dışına çıkar, gökyüzüne, aya ve yıldızlara bakardım. Japonya'daki ailemi düşünerek ve onları yeniden ne zaman görebileceğimi merak ederek ağlardım."Korku ve yalnızlığa rağmen, bir gün özgürlüğüne kavuşacağına dair umudunu korumaya çalıştı."Bunu her zaman kalbimde taşıdım. Bütün bunların bir gün sona ereceğine dair bir umut vardı ve bu umut hiç kaybolmadı."

Nihayet 1980 yılında Soga'nın kışladan ayrılmasına izin verildi.Kendisine, daha önce hiç tanışmadığı Charles Jenkins adlı bir erkekle evlenmek zorunda olduğu söylendi. Jenkins, 1965 yılında Kuzey Kore'ye iltica eden Amerikalı bir askerdi. Vietnam'da savaşmaya gönderilmek üzere olduğuna inandığı için askerden arındırılmış bölgeyi geçmiş ve Kuzey'e teslim olmasının sonunda ABD'ye geri gönderilmesini sağlayacağını düşünmüştü. Kuzey Kore'nin en büyük iki düşmanı olan Japonya ve ABD'den bir çifti kamuoyu önünde bir araya getirmek, Pyongyang açısından etkili bir propaganda aracıydı.Soga, "İlk tanıştığımız günü hatırlıyorum. Çok yağmurlu bir gündü ve kendimi son derece kaygılı ve gergin hissediyordum" diyor.Bu evlilik konusunda hiçbir söz hakkı bulunmamasına rağmen Soga, zamanla eşine derinden bağlandı. Çiftin iki kızı oldu. Jenkins, çocukları için oyuncaklar ve mobilyalar yapıyordu.Soga, "Her şey doğal gelişti. En mutlu olduğum dönem, çocuklarımızın doğduğu zamandı. Onlara karşı çok nazikti ve onlarla gerçekten ilgileniyordu. Onun en sevdiğim yanı buydu" diye anlatıyor.

Çiftin ücret karşılığında yaptığı düzenli bir işi yoktu. Kuzey Kore rejiminin sıkı denetimi ve gözetimi altında, zamanlarını nasıl geçirebilecekleri de oldukça sınırlıydı.Soga, sık sık sebze yetiştirerek kendisini meşgul ettiğini söylüyor."Konser yoktu, sinema yoktu. Eğlenmek için yapabileceğimiz hiçbir şey bulunmuyordu. Her gün korku ve endişeyle geçiyordu. Ama ailem yanımda olduğu için bunda biraz olsun teselli bulabiliyordum."Ailenin günlük hayatı, 2002 yılında dünyanın Soga'nın kaçırılmasıyla ilgili gerçeği öğrenmesiyle aniden değişti.Japonya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi amaçlayan bir zirvede dönemin Kuzey Kore lideri Kim Jong-il, Japonya'nın kaçırıldığına inandığı 17 vatandaşından 13'ünün Kuzey Kore tarafından kaçırıldığını kabul etti.Yetkililer bu kişilerden yalnızca beşinin hayatta olduğunu söyledi. Ancak Soga'nın annesi Miyoshi'nin Kuzey Kore'ye getirildiğini hiçbir zaman doğrulamadı.Kısa bir süre sonra Soga'ya, kısa süreli bir ziyaret için Japonya'ya dönmesine izin verileceği bildirildi."Tek düşündüğüm, Japonya'daki ailemi gerçekten görmek istediğimdi. Belki annemi yeniden görebilme ihtimalim de vardı."

Soga, Kuzey Kore'de eşine ve kızlarına veda etti. Ardından, hayatta olup olmadığını bilmeden dönüşünü 20 yılı aşkın süredir bekleyen kız kardeşi ve babasıyla buluşmak üzere Japonya'ya giden bir uçağa bindi.Soga, "Yeniden buluşup birbirimize sarıldığımızda hepimiz durmadan ağladık" diyor.Soga Japonya'da kalmaya karar verdi. Eşini ve kızlarını yeniden görebilmesi için iki yıl geçmesi gerekecekti.Eşi Charles, Japonya'ya gitmesi halinde ABD ordusu tarafından tutuklanmaktan korkuyordu.Sonunda yürütülen görüşmelerin ardından asker kaçağı olmak ve düşmana yardım etmek suçlarını kabul etti. Verilen 30 günlük cezanın 25 gününü çektikten sonra, ailenin 2004 yılında kalıcı olarak Sado Adası'na taşınmasına izin verildi.Soga, "Kızlarım daha önce Sado Adası'na hiç gelmemiş olsalar da buranın annelerinin memleketi olduğunu biliyorlardı ve adaya aşık oldular" diyor.

Jenkins 2017 yılında Japonya'da hayatını kaybetti. Bunun ardından Soga, tüm enerjisini Japonya'dan kaçırılan kişilerin ülkelerine geri getirilmesi için yürütülen kampanyaya verdi.Soga, Kuzey Kore'de hala alıkonulanlar açısından "her günün önemli olduğunu" söylüyor.Umudunu kaybetmeyi reddettiği bir kişi var: Annesi Miyoshi.Soga, kararlılığının, nerede olursa olsun annesine de güç vermesini umuyor."Sanırım şöyle derdi: 'O mücadele ediyor ve asla vazgeçmiyorsa ben de aynısını yapacağım.'"Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .