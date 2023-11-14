Kuşatma altındaki Şifa Hastanesi'nde bebekler ölümle burun buruna! Vücut ısılarını sağlamak için folyoya sardılar

Gazze'de 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'in kuşatma altına aldığı Şifa Hastanesi'nde insanlık dramı yaşanıyor. Bölgenin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin işlevini kaybetmesi sonucunda bebekler ilkel yollarla hayatta tutulmaya çalışılıyor. Yenidoğan ünitesinde ısı için folyo kullanılıyor.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 39 gündür bomba üstüne bomba yağdırıyor. 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, bölgenin en büyük hastanesi olan Şifa'yı ise dört bir yandan kuşatma altına almış durumda. Elektrikleri kesilen ve işlevini tamamen kaybeden hastanedeki çok sayıda bebek ise ilkel yollarla hayatta tutulmaya başlandı.

GAZZE'DE TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMAZ DURUMDA

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım niteliğini taşıyan saldırıları 39'uncu gününde devam ediyor. Bölgede hayat durma noktasına gelirken, temel ihtiyaçlar karşılanamaz durumda. Öyle ki bombardıman sonucunda yaralanan kişilerin tedavi görebileceği hastane bile saldırı altında. Bölgede sağlık sistemi yerle bir olurken, yaralılar bahçelerde tedavi edilmeye çalışılıyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: ŞİFA HASTANESİ'NDE DURUM OLDUKÇA VAHİM

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, bölgenin en büyüğü olan Şifa Hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu. Durumu "korkunç ve tehlikeli" olarak nitelendiren Direktör, "Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz." dedi. Bir diğer yandan hastanede elektrik yetersizliği nedeni ile 6 bebeğin hayatını kaybettiği de biliniyor.

BEBEKLERİ ÖLMEMELERİ İÇİN FOLYOLARA SARIYORLAR

Hastane işlevini kaybederken yenidoğan ünitesindeki bebeklerin hayatı da tehlikede. Doktorlar, imkansızlıklara karşı savaşırken, bebekleri ölmemeleri için folyolara sarıyor. Ayrıca folyoya sarılan bebeklerin yanına sıcak su bırakılarak ısılarını korumaları sağlanmaya çalışılıyor. Bir diğer yandan oksijen kalmaması sebebiyle bebeklerin kuvözlerden çıkarıldığı belirtildi.

"HAYATLARI TEHLİKE ALTINDA OLAN 33 PREMATÜRE BEBEK VAR"

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi. Ebu Silmiyye, hastaneye sağlanan 300 litre yakıtın reddedildiği iddialarına ilişkin ise "Yalan ve iftiradan ibaret." ifadesini kullanarak, İsrail'in teklif ettiği yakıtın "hastanenin jeneratörlerini yalnızca 15 dakika çalıştırabileceğini" söyledi.

ŞİFA HASTANESİ DOKTORU: BEBEKLER BİRER BİRER ÖLÜYOR

İsrail'in füze, roket ve uçaklarla saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadya Malhis ise yaşanan çaresizliği şu sözlerle ifade etti; "İsrail hastanenin oksijen merkezini de vurdu. Kuvözdeki bebekler birer birer ölüyor. Doktorları çok hedef aldılar. Arkadaşlarımız şehit oldu. 4 günden beri kimse çıkamıyor. Pencereden bile bakan hemşire vuruldu. Kim hareket ediyorsa onu vuruyorlar. Doktorlar hastaneden ne çıkabiliyor, ne de dışardakiler hastaneye girebiliyor. Şehitlerimizi bile alamıyoruz. Küçüçük bir odada karanlıkta oturuyoruz, kimse hareket etmiyor. Allah'a sığındık."

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 193 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.