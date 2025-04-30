Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Kudüs'ün 5 farklı noktasında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Otoyol trafiğe kapatılırken, 4 araç yandı, bazı sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı, mahsur kalanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'dan yardım istedi. Alevler, İsrail'deki bir askeri üsse sıçradı.

İSRAİL'DE ORMAN YANGINI

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının kontrolden çıkması nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı. Sürücüler araçlarını terk edip yaya olarak bölgeden kaçmaya çalıştı, 4 araç yandı. Mahsur kalanlar ise kurtarma ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildi.

YANGIN ASKERİ ÜSSE SIÇRADI

Yangın İsrail'in bir askeri üssüne sıçradı. Alevlerin arasında kalan İsrail askerleri yardım çağrısında bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

5 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsraillilerin bir çekicinin arkasında Kudüs'e tahliye edildiği görüldü. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), Kudüs tepelerini saran yangınlarda şu ana kadar 12 kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı. Yayılan alevler nedeniyle en az 5 yerleşim yeri de tahliye edildi.

ORDU KONUŞLANDIRILDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yangınlarla mücadele için askeri güç konuşlandırması çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulusal bir acil durum içindeyiz. Hayatları kurtarmak ve alevleri kontrol altına almak için tüm mevcut güçleri yoğunlaştırmamız gerekiyor" denildi. Talebin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, orduya Kudüs tepelerindeki yangınlarla mücadelede yardım emri verdi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Öte yandan, Kudüs'te geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günleri çıkan yangında 10 bin dönümlük alan küle dönmüş, yangını 100 itfaiye ekibi 20 saatten fazla süren çalışmaların ardından kontrol altına almıştı.