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Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

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İsrail'de Kudüs'ün 5 farklı noktasında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Otoyol trafiğe kapatılırken, 4 araç yandı, bazı sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı. Yangın İsrail askeri üssüne ulaşırken, askerler alevlerin arasında mahsur kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Kudüs'ün 5 farklı noktasında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Otoyol trafiğe kapatılırken, 4 araç yandı, bazı sürücüler araçlarını bırakıp kaçtı, mahsur kalanlar ise ekipler tarafından tahliye edildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'dan yardım istedi. Alevler, İsrail'deki bir askeri üsse sıçradı.

İSRAİL'DE ORMAN YANGINI

İsrail'in Beyt Şemeş kenti ve Kudüs'ün 5 farklı noktasında orman yangını çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının kontrolden çıkması nedeniyle Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı. Sürücüler araçlarını terk edip yaya olarak bölgeden kaçmaya çalıştı, 4 araç yandı. Mahsur kalanlar ise kurtarma ekipleri tarafından bölgeden tahliye edildi.

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

YANGIN ASKERİ ÜSSE SIÇRADI

Yangın İsrail'in bir askeri üssüne sıçradı. Alevlerin arasında kalan İsrail askerleri yardım çağrısında bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

5 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsraillilerin bir çekicinin arkasında Kudüs'e tahliye edildiği görüldü. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), Kudüs tepelerini saran yangınlarda şu ana kadar 12 kişinin duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı. Yayılan alevler nedeniyle en az 5 yerleşim yeri de tahliye edildi.

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

ORDU KONUŞLANDIRILDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e yangınlarla mücadele için askeri güç konuşlandırması çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulusal bir acil durum içindeyiz. Hayatları kurtarmak ve alevleri kontrol altına almak için tüm mevcut güçleri yoğunlaştırmamız gerekiyor" denildi. Talebin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, orduya Kudüs tepelerindeki yangınlarla mücadelede yardım emri verdi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

Öte yandan, Kudüs'te geçtiğimiz hafta çarşamba ve perşembe günleri çıkan yangında 10 bin dönümlük alan küle dönmüş, yangını 100 itfaiye ekibi 20 saatten fazla süren çalışmaların ardından kontrol altına almıştı.

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

Kudüs'teki yangın İsrail'in askeri üssüne sıçradı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıBekir Turk:

yaktıkları o masum çocukların kadınların hastanelerin ahını onlara bırakma ya Rabbi

Yorum Beğen1159
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBARBAROS:

Bugün aldığımız en güzel haber. Umarım kurtulan asker olmamıştır.

Yorum Beğen974
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Haber YorumlarıErhan Karaoglan:

yanin adiler Allah sonuzu getirir inşallah

Yorum Beğen796
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Haber YorumlarıCuma Agsu:

ateşleri bol olsun

Yorum Beğen762
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Helakmi oluyorlar yoksa?

Yorum Beğen694
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıYıldırım Çambel:

İsrailde Kudüs'ün 5 farklı noktasında... Bu cümle yanlış. Sanki Kudüs israilin bir şehriymiş gibi lanse edilmiş... Kudüs Filistin'indir.

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

RABBİM YAPILAN ZULMÜ YARINA BIRAKIR AMA KİMSENİN YANINA BIRAKMAZ ER GEÇ MÜSLÜMANLIK DÜNYAYA HÜKMEDECEK

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Haber YorumlarıMuhammed Duha Ertuğrul:

Ağaçlar bile kendini feda ediyor siyonistleri yakmak için.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

HERKESİN BİLMESİ GEREKTİĞİ İÇİN YAZIYORUM : Filistin'de 7-Ekim-2023'te savaşın başlamasından sonra 17 aydır aralıksız olarak İsrail'e PETROL YOLLAYAN Azerbaycan Devlet Başkanı İLHAM ALİYEV "YAHUDİDİR"... Bundan hiçkimsenin en ufak bir şüphesi olmasın... Annesi "ZARİFE ALİYEVA" da yahudidir... Kendisi de (İLHAM ALİYEV) kendisi gibi YAHUDİ olan MİHRİBAN ALİYEVA ile evlenmiştir... ve İlham Aliyev, kızı Leyla'yı da, EMİN AĞALAROV isimli bir yahudiyle evlendirmiştir... Şimdi, 17 aydır İsrail'e NEDEN

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Yakın amoğum.

Yorum Beğen208
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