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Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi

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Florida, tarihinin en şiddetli kasırgalarından biriyle mücadele ediyor. Yetkililer, durumun ciddiyetini vurgulayarak bölge sakinlerine acil tahliye çağrısında bulundu. Meteoroloji uzmanları, saatte 250 kilometreyi aşan rüzgar hızları, yoğun yağış ve 5 metreye varan dev dalgalar öngörüyor. Eyalet genelinde okullar tatil edildi, havaalanları uçuşlara kapatıldı. Vali, hayatları riske atmayan vatandaşları güvenli bölgelere geçmeye çağırdı. Kasırgada şuana kadar 16 kişi hayatını kaybetti.

Florida, tarihinin en şiddetli kasırgalarından biriyle karşı karşıya. Yetkililer, durumun ciddiyetini vurgulayarak bölge sakinlerine acil tahliye çağrısında bulundu.

Eyalet acil durum yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Florida sakinleri, çocuklarınızın ve kendinizin kollarına ad, soyad ve kan gruplarınızı sabit kalemle yazın. Bu fırtına ölümcül! Bölgeyi terk edin!" uyarısında bulundu.

Bu olağanüstü önlem, kasırganın potansiyel yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Meteoroloji uzmanları, saatte 250 kilometreyi aşan rüzgar hızları, yoğun yağış ve 5 metreye varan dev dalgalar öngörüyor.

Tahliye emirleri, özellikle kıyı şeridindeki düşük rakımlı bölgeler için zorunlu hale getirildi. Acil durum barınakları hazırlanırken, hastaneler ve bakım evleri de tahliye planlarını devreye soktu.

Eyalet genelinde okullar tatil edildi, havaalanları uçuşlara kapatıldı. Ulusal Muhafızlar, arama-kurtarma operasyonları için hazır bekliyor.

Vali, "Bu, şaka değil. Hayatınızı riske atmayın. Hemen güvenli bölgelere geçin," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Uzmanlar, kasırganın yol açabileceği sel, toprak kayması ve elektrik kesintileri konusunda da uyarıda bulunuyor. Sakinler, acil durum çantalarını hazırlamaları ve resmi bildirileri takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Bu olağanüstü önlemler, Florida'nın tarihindeki en ciddi doğal afet tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yetkililer, can kaybını önlemek için her türlü çabayı gösteriyor.

Kasırgada şuana 16 kişi hayatını kaybetti.

Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi

Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi

Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi

Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi

Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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