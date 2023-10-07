OHAL ilan edildi, okullar kapandı! Topyekün savaşa hazırlanan İsrail, Hamas'ı havadan vurmaya başladı

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. OHAL ilan eden İsrail, hava harekatıyla Hamas'ı havadan vuruyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

HAMAS'TAN BİRLEŞME ÇAĞRISI

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı. Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı. Açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

YEDEK ASKER SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Saldırı görüntülerini paylaşan İsrail, geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattığını da duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Şu anda IDF, güneyi ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen toplulukları çeşitli operasyonel güçlerle takviye ediyor. Operasyonel komutanlar, her bir bölgedeki çatışmaları yönetmek üzere bölgeye ulaşıyor. Buna paralel olarak tüm IDF birimleri için geniş çaplı bir yedek asker seferberliği başlattık" dedi.

EN AZ 40 İSRAİLLİ ÖLDÜ, 700'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

İsrail basını, Hamas'ın saldırında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı ise 740 yaralının hastanelere nakledildiğini açıkladı.

İSRAİL, HAVADAN VURMAYA BAŞLADI

Hamas'ın saldırıları sonrası savaş durumuna geçen İsrail'de OHAL ilan edildi, okullar da açılmayacak. Eğitim Bakanlığı ülke genelinde tüm okulların kapalı olacağını açıkladı. Bölgedeki kaynaklar, İsrail'in topyekün bir savaşa hazırlandığına dikkat çekerken, İsrail, Hamas'ı havadan vurmaya başladı. Gazze şeridinden yoğun dumanlar yükseliyor.

NETANYAHU: SAVAŞTAYIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı. İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

HAMAS LİDERİ HENİYYE: BİR KAHRAMANLIK SAVAŞININ İÇERİSİNDEYİZ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki olarak "bir kahramanlık savaşı" içerisinde olduklarını belirtti. Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'TAN AÇIKLAMA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi. Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.