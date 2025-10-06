İstanbul Üsküdar'da binlerce kadın Gazze için sessiz zincir oluşturdu

Küresel Sumud Filosu organizasyonuyla, 40'ın üzerinde ülkeden Filistin'e destek verenlerin yer aldığı onlarca gemi, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için ağustos ayının sonunda yola çıkmıştı. Filoda yer alan aktivistler, İsrail tarafından alıkonulmuş ve 3 gün hapishanede tutulmuşlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Türkiye'ye getirilmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın talebi üzerine Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'DA "GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK" ETKİNLİĞİ

İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'nu korsanlıkla gasbetmesinin ardından ikinci dalga olarak Uluslararası Özgürlük Filosu 11 gemiyle Gazze'ye doğru ilerliyor.

BİNLERCE KADIN EL ELE TUTUŞTU

AK Parti Kadın Kolları, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için İstanbul Üsküdar Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" adıyla etkinlik düzenlendi. Binlerce kadın el ele tutuşarak Gazze için sessiz zincir oluşturdu. Üsküdar'dan başlayan zincir, Harem'e kadar ulaştı.

"SESSİZ ÇIĞLIĞA SES OLMAK İÇİN BURADAYIZ"

Etkinlikte konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için buradayız. Bu zincirde öksüz kalan çocukların zinciridir" dedi.

"GAZZE'YE GÜÇ KATACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün etkinlikle ilgili bir çağrı yapmıştı. Tüm kadınlara seslenen Erdoğan, "Sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır" demişti.

MERSİN

İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerde de Sessiz Çığlık eylemi yapıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde buluşan kadınlar, el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

KİLİS

Kilis'te "Özgür Filistin" yazılı döviz taşıyan kadınlar, bir araya gelerek İsrail saldırılarını protesto etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale'deki eylem Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. El ele tutuşan kadınlar, insan zinciri oluşturdu.

YOZGAT

Yozgat'ta otogar yakınlarında toplanan kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla zincir oluşturdu. Kadınlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

SİVAS

Sivas'ta devlet hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kadınlar, kol kola girerek zincir oluşturdu ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

TRABZON

Trabzon'da da Sessiz Çığlık eylemi yapıldı. Çok sayıda kadının bir araya geldiği eylemde İsrail'in saldırıları lanetlendi.

ORDU

Ordu'da bir araya gelen kadınlar, "Filistin Özgür Olacak" yazılı dövizler taşıyarak saldırıları protesto etti.