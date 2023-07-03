İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 9 kişiyi öldürdü, 80 kişiyi yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle yaralıların sayısının 80'e yükseldiğini açıkladı. İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin kente ulaşmasını engellemekte ve saldırılarına devam etmektedir.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 8'i Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında olmak üzere 9 kişiyi öldürdü, 80 kişiyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinde Cenin'e başlattığı saldırıda yaralıların sayısının 80'e yükseldiğini belirtti.

İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin kentteki yaralılara ulaşmasını engellediğini aktaran Bakanlık, Cenin kenti çevresindeki Nablus, Kalkilya ve diğer sağlık merkezlerinde tıbbi personelin yaralılara müdahale etmek için hazır beklediğini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de uluslararası toplumu; İsrail'in saldırılarını durdurmak, İsrail güçlerinin sağlık merkezlerin ve ekiplerine saldırılarını engellemek ile ambulansların kente ulaşmasını sağlamak için "acil biçimde harekete geçmeye" çağırdı.

Filistin Kızılayı da yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerinin Cenin'deki durumu izlediğini, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının İsrail ordusu tarafından engellendiğini kaydetti.

İsrail'in saldırıları devam ediyor

Bu arada İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı çevresindeki ilerleyişini gün içinde sürdürdü. Saldırıların devam ettiği bölgede, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin Mülteci Kampı'ndaki yolları kazıdığı ve kentteki altyapıya büyük zarar verdiği görüldü.

Kamp çevresinden şiddetli çatışma ve patlama sesleri gelirken bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Cenin Mülteci Kampı semalarında çok sayıda insansız hava aracının uçtuğu aktarıldı.

İsrail askerleri camiyi kuşattı

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nın güneyindeki El-Ensar Camisi'ni kuşattığı ve içeridekilerden teslim olmasını istediğini bildirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin Kassam Tugayları da yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli savaşçıların" Ensar Camisi çevresinde "İsrail askerlerine bir tuzak kurduğunu ve askerlere ateş ettiklerini" belirtti.

Cenin Belediyesi, İsrail ordusunun altyapıda yol açtığı zarar nedeniyle Cenin Mülteci Kampı'na elektrik ve su verilemediğini duyurdu.

Batı Şeria'da olaylar çıktı

İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria genelinde olaylar çıktı.

Filistinliler, başta Ramallah ve el-Bire kentleri olmak üzere el-Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Nablus'un güneyinde, İsrail'in Cenin'e saldırısına tepki olarak sokaklara döküldü.

İsrail ordusu, gösterilere göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinliler ise İsrail askerlerine karşı taş attı ve lastik yakarak barikat kurdu.

Filistin yönetiminden daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava ve kara saldırısında 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin başından vurularak yaşamını yitirdiği bildirilmişti. İsrail ordusunun Cenin'deki saldırısında 10 Filistinlinin de ağır yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordu kaynakları da basına yaptıkları açıklamada, Cenin'e başlattıkları saldırının 48 saat kadar sürebileceğini açıklamıştı.