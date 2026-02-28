Haberler

İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

Güncelleme:
İsrail medyası İran dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia ederken, İran'dan yanıt geldi. İran, "Hamaney görevine devam ediyor." açıklamasını yaptı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, dünya gözünü İran dini lideri Ali Hamaney'den gelecek habere dikti. İsrail, Hamaney'in öldüğünü açıklarken İran'dan ise peş peşe yalanlama geldi.

İSRAİL: HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail basınına yansıyan haberde, Hamaney'in, saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edildi. Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığına dikkati çekilen haberde, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğu kaydedildi.

Haberde, Hamaney'in askeri sekreterinin ve aile üyelerinin öldüğü öne sürüldü. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail kaynakları Hamaney ile iletişimin kesildiğini öne sürdü.

İRAN: HAMANEY GÖREVDE, İDDİALAR PSİKOLOJİK HARP MAHSULÜ

İran ise iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Hamaney görevine devam ediyor." denildi. Hamaney'in ofisi, "İddialar psikolojik harp mahsulü" diyerek iddianın gerçek olmadığını savundu.

"HAMANEY'İN CENAZESİNİN FOTOĞRAFLARI NETANYAHU'YA GÖSTERİLDİ"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

NETANYAHU'DAN HAMANEY AÇIKLAMASI

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İran dini lideri Ali Hamaney'in akıbeti merak konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelen açıklama, Hamaney'in öldürülmüş olma ihtimalini artırdı.

"KONUTUNU İMHA ETTİK, ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini ve sabır gerektiğini belirterek, savaşın gerçek barışı getireceğini ekledi.

Öte yandan İsrail tarafı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti ancak İran bu iddiayı yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırılarda bazı komutanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Ahmet Şahin:

ölmüş doğru

