Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Kurucu İl Başkanı Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu kararın ardından siyaset kulislerini sallayacak bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü. Burhan, Beyaz’ın yanı sıra biri İYİ Parti, diğeri ise CHP’den olmak üzere iki milletvekilinin daha AK Parti saflarına katılacağını iddia etti. İddiaların sorulduğu Beyaz ise "Yorum yapmak istemiyorum, dinleniyorum" demekle yetindi.

İYİ Parti’nin İstanbul Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüten ve partinin önemli isimlerinden biri olan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın yankıları sürerken, kulisleri hareketlendiren çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"YANINDA İKİ MİLLETVEKİLİYLE BİRLİKTE AK PARTİ'YE GEÇECEK" 

Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Ersin Beyaz'ın siyasi geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burhan, Beyaz’ın AK Parti saflarına katılacağını öne sürerek şu iddiayı paylaştı:

"Ersin Beyaz’ın İYİ Parti’den AK Parti’ye geçeceğini söyleyebilirim. Üstelik sadece kendisi değil; yanında biri İYİ Parti, diğeri ise CHP’li olmak üzere iki milletvekiliyle birlikte geçecek."

BEYAZ'DAN İLK AÇIKLAMA: DİNLENİYORUM

Gazeteci Sinan Burhan, bu büyük iddiayı yayında dile getirmeden önce bizzat Ersin Beyaz'a ulaştığını ve konuyu sorduğunu belirtti. Beyaz'ın AK Parti'ye geçiş iddialarını net bir dille yalanlamaması dikkat çekti. Burhan,  şu an bağımsız olan Beyaz kendisine "Bu konuyla ilgili şu an yorum yapmak istemiyorum, sadece dinleniyorum" yanıtını verdiğini aktardı.

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu toplu geçiş iddiasının ardından, gözler önümüzdeki günlerde yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.

Elif Yeşil
