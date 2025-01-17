İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Gazze'de önceki gün anlaşmaya varılan ateşkes kararı, İsrail kabinesince hala onaylanmadı. İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, sabah erken saatlerde Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı.

İSRAİL KABİNESİ 11.00'DE TOPLANIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, anlaşmanın bugün saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını bildirdi. Açıklamada, önce bugün İsrail güvenlik kabinesinin toplanacağı, ardından tüm kabinenin bir araya geleceği belirtildi. İsrail'in ateşkes ve rehine takası anlaşmasını kabulü, güvenlik kabinesi ve hükümet tarafından onaylanıncaya kadar resmiyet kazanmayacak.

BEN-GVIR: İSRAİL TESLİM OLDU

Netanyahu'nun kabinesindeki bakanların çoğunun ateşkese onay vermesi beklenirken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını dile getirmişti. Ben-Gvir, Smotrich'e seslenerek, anlaşma halinde hükümetten birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Ben-Gvir, ateşkes anlaşmasına ilişkin "Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor" dedi.

TRUMP: DAHİL OLMASAYDIK ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEZDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının "gelecek hafta yemin etmeden önce gerçekleşmesinin daha iyi olacağını" söyledi. Dan Bongino Show podcast'inde konuşan Trump, "Bu anlaşmaya dahil olmasaydık anlaşma asla gerçekleşmezdi. Hiçbir anlaşma gerçekleşmezdi ve rehineler muhtemelen bir daha asla hayat göremezlerdi." dedi.

AİLELERDEN ÇAĞRI

İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden platform da Başbakan Benjamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak "hızlı hareket edilmesini" istemişti. Dün yapılan açıklamada, "98 rehine için her bir gece korkunç bir kabus gecesi. Dönüşlerini bir gece daha geciktirmeyin" denilmişti.

Öte yandan, ateşkes anlaşmanın sağlanması, çarşamba günü duyurulmuştu. O günden bugüne Gazze'de 83 Filistin vatandaşı öldürüldü.