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İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes ve rehine takası için anlaşmaya varıldığını ve güvenlik kabinesinin bugün saat 11.00'de konuyu görüşmek için toplanacağını açıkladı.

Gazze'de önceki gün anlaşmaya varılan ateşkes kararı, İsrail kabinesince hala onaylanmadı. İsrail ve Hamas müzakere ekipleri, sabah erken saatlerde Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması imzaladı.

İSRAİL KABİNESİ 11.00'DE TOPLANIYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, anlaşmanın bugün saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağını bildirdi. Açıklamada, önce bugün İsrail güvenlik kabinesinin toplanacağı, ardından tüm kabinenin bir araya geleceği belirtildi. İsrail'in ateşkes ve rehine takası anlaşmasını kabulü, güvenlik kabinesi ve hükümet tarafından onaylanıncaya kadar resmiyet kazanmayacak.

BEN-GVIR: İSRAİL TESLİM OLDU

Netanyahu'nun kabinesindeki bakanların çoğunun ateşkese onay vermesi beklenirken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını dile getirmişti. Ben-Gvir, Smotrich'e seslenerek, anlaşma halinde hükümetten birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Ben-Gvir, ateşkes anlaşmasına ilişkin "Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor" dedi.

TRUMP: DAHİL OLMASAYDIK ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEZDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının "gelecek hafta yemin etmeden önce gerçekleşmesinin daha iyi olacağını" söyledi. Dan Bongino Show podcast'inde konuşan Trump, "Bu anlaşmaya dahil olmasaydık anlaşma asla gerçekleşmezdi. Hiçbir anlaşma gerçekleşmezdi ve rehineler muhtemelen bir daha asla hayat göremezlerdi." dedi.

AİLELERDEN ÇAĞRI

İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden platform da Başbakan Benjamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak "hızlı hareket edilmesini" istemişti. Dün yapılan açıklamada, "98 rehine için her bir gece korkunç bir kabus gecesi. Dönüşlerini bir gece daha geciktirmeyin" denilmişti.

Öte yandan, ateşkes anlaşmanın sağlanması, çarşamba günü duyurulmuştu. O günden bugüne Gazze'de 83 Filistin vatandaşı öldürüldü.

İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVEFA:

Suriye'de yapacak çok iş var. Küçücük harap olmuş Gazze için çatışmaya gerek yok. Gazzelileri kendi haline bırakın Reisle kol kola Suriye pastasına bakın!!

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Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Gazze bile sizin kadar konuşmuyordur bu kendi meselelerini. Suriyeli bile sizin kafar dert etmedi Suriye nin geleceğini.

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

DÜNYANIN ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN TOPLUMUN UMRUN DA DEĞİLLLL.

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Haber Yorumlarıemre null:

netanyahunun fotodaki bakışlarına bakiyorsun sanırsın battal gazi gibi tek basina onlarca insani oldurebiliyor da boyle sert bakislar atıyor ama silah sesi duysa korkudan siginaklara kaçıyor komedi erkekseniz ucak tank kullanmayın da karadan savasin hamasla Kuranda bunun ile ilgili onlar ancak saglam kalelerin ardindan duvar arkalarindan sizinle savasabilirler asla meydan savasini yapacak cesaretleri yok mealinde ayetlerle israilin korkakligini oldugunu u bize net anlatıyor ucaga abd ye guvenerek savasiyorlar bunlar olmazsa israil diye bir ulke olmazdi

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