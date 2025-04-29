İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

Ülke çapındaki elektrik kesintilerinin ardından İspanya ve Portekiz'de elektrik tedariki yavaş yavaş yeniden sağlanmaya başladı.

ÜLKENİN YÜZDE 99'UNA ELEKTİRİK VERİLDİ

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi. Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

METROLAR HİZMET VERMEYE BAŞLADI

İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi. Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

PORTEKİZ'DE 6.2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK HİZMETİ SAĞLANDI

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.

Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

"5 SANİYEDE 15 GİGAVATLIK ÜRETİM KAYBOLDU"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ardından ikinci kez açıklamada bulundu.

Sanchez, "Ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50'si yeniden sağlandı ve tüm bölgelerde iyileşme kaydediliyor." ifadesini kullandı.Elektrik tedarikini tamamen düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Sanchez, kriz zamanında ülkesiyle dayanışma gösteren Fransa ve Fas'a teşekkür etti.

İspanya Başbakanı Sanchez, şunları söyledi:

"Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyordu."

Sanchez, ülkeyi sarsan kesintinin sebebinin henüz belirlenemediğini, hem devlet hem de özel sektörün koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti.

Sanchez, halkın rahat olması gerektiğini söyleyerek, ülkede güvenlik probleminin yaşanmadığını ve ilave güvenlik güçlerinin görev yaptığını anlattı.