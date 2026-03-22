Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 23. gün tüm şiddetiyle devam ederken, İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat şehirleri harabeye döndü. Arad'dan gelen görüntülerde füzelerin çok sayıda binayı yerle bir ettiği, araçların yanarak kül olduğu görüldü. İran son saldırılarda 200'den fazla kişinin öldüğünü duyururken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şehirdeki yıkımın görüntülenmesine izin vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in kuzey ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerini füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.
  • İran'ın saldırılarında 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırıları sonrası ülkedeki yıkım görüntülerinin paylaşılmasına izin verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 73'üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

"ASKERİ TESİSLER TAM İSABETLE VURULDU"

Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

"200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI"

Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

ŞEHİRDE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI

İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı Arad'daki yıkım ise gün ağarınca ortaya çıktı. Füzelerin hedef aldığı çok sayıda binanın yerle bir olduğu, araçların ise yanarak küle döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

NETANYAHU'DAN BİR İLK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın bu saldırılarının ardından ülkedeki yıkımın görüntülenmesine izin vermesi ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER NEDEN YAYINLANDI?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran saldırılarının ardından ülkedeki yıkım görüntülerinin paylaşılmasına izin vermesi, yalnızca bir şeffaflık adımı olarak değil, aynı zamanda stratejik bir iletişim hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bu tür görüntüler, hem İsrail kamuoyunda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hem de uluslararası kamuoyuna "saldırı altındayız" mesajı vermeyi amaçlıyor. Aynı zamanda İsrail'in olası karşılıklarını meşru müdafaa çerçevesinde sunmasına zemin hazırlayan bu yayınlar, bilgi akışının kontrollü şekilde yönetildiğini ve kriz algısının devlet eliyle şekillendirildiğini gösteriyor.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım! Olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Tren otobüse çarptı: 12 kişi feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz

"300-400 bin şehit veririz ama İsrail diye bir memleket kalmaz"