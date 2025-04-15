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İngiliz asker, Türkiye'de saç ektirmek için orduyu 1 milyon sterlin dolandırdı

İngiliz asker, Türkiye'de saç ektirmek için orduyu 1 milyon sterlin dolandırdı
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İngiltere'de yürütülen bir soruşturmada daha önce Afganistan'da görev yapmış eski bir askerin, Savunma Bakanlığı'nı yaklaşık 1 milyon sterlin dolandırarak Türkiye'de saç ekimi, diş beyazlatma ve karın kası estetiği operasyonları yaptırdığı ortaya çıktı.

İngiltere'de, daha önce Afganistan'da görev yapmış 34 yaşındaki eski onbaşı Aaron Stelmach-Purdie'nin, başkent Londra'nın merkezinde yer alan Regent's Park Kışlası'nda çalıştığı sırada bir 'plan' yaparak Savunma Bakanlığı'ndan 1 milyon sterlin çaldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE SAÇ EKİMİ, DİŞ BEYAZLATMA VE KARIN KASI ESTETİĞİ YAPTI

Bakanlıktan çaldığı paranın 557 bin sterlinini kendisine ayıran eski askerin, bu miktarın bir bölümüyle Türkiye'ye geldiği ve saç ekimi, diş beyazlatma ve karın kası estetiği operasyonları yaptırdığı belirlendi.

İngiliz asker, Türkiye'de saç ektirmek için orduyu 1 milyon sterlin dolandırdı

EVİNDE LÜKS AYAKKABILAR VE BAVUL SETİ BULUNDU

Stelmach-Purdie'nin evinde yapılan aramada dokuz çift Christian Louboutin ayakkabı, bir Louis Vuitton bavul seti ve sahte olduğu ortaya çıkan üç Patek Philippe saat bulundu.

HAYALİ HARCAMALARLA ÖDENEK TALEBİ

Eski askerin skandal vurgunu 5 askerle birlikte planladığı belirlenirken, işlemlerin Kasım 2014 ila Ocak 2016 arasında çevrimiçi bir yönetici portalına yüklenen sahte talepler ile gerçekleştirildiği tespit edildi. Olayı soruşturan Savcı Domonic Connolly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hepsi Regent's Park Kışlası'nda çalışan bu sanıklar, hakları olmayan bir dizi hayali harcama ve ödenek talebinde bulunmuşlardır" dedi.

İngiliz asker, Türkiye'de saç ektirmek için orduyu 1 milyon sterlin dolandırdı

TOPLAM 161 SAHTE TALEP HAZIRLADI

Savcı Connolly'e göre, Stelmach-Purdie ve yardım aldığı 5 asker, Savunma Bakanlığı'nın Müşterek Personel Yönetim Sistemi (JPA) üzerinden sahte gider talepleri oluşturarak sisteme dolandırıcılık işlemleri ekledi. Dönem boyunca toplam 161 sahte talep hazırlandığı tespit edildi.

PEDOFİLİ, DOLANDIRICILIK VE KARA PARA AKLAMADAN HÜKÜM GİYDİ

Polise verdiği ifadede Stelmach-Purdie, kendisine yöneltilen suçlamaların sebebiyet verdiği kötü ruh sağlığı durumu nedeniyle bu işe bulaştığını iddia etti. Bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunup mahkum edilen eski asker, 2016 Ocak'ta ordudan ihraç edilmişti. Stelmach-Purdie, 2023 Ağustos'ta da 7 kez 'dolandırıcılık yapmak için komplo kurma' ve 1 kez de 'kara para aklama' suçlarından hüküm giymişti.

İngiliz asker, Türkiye'de saç ektirmek için orduyu 1 milyon sterlin dolandırdı

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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