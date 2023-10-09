Hamas operasyonunda 260 kişinin öldüğü İsrail'deki festivalden ölü taklidi yaparak kurtuldular

İsrail'in güneyinde yer alan bir çölde düzenlenen Supernova festivali, müzikseverlerin haftalardır heyecanla beklediği bir etkinlikti.

İsrail'in güneyinde yer alan bir çölde düzenlenen Supernova Festivali, müzikseverlerin haftalardır heyecanla beklediği bir etkinlikti.

Festival, Yahudilerin Sukot Bayramı'na denk gelecek şekilde organize edilmişti.

Festivalin organizatörleri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, "Bütün ailenin bir araya gelmesinin vakti sonunda geldi. Çok eğlenceli olacak" demişti.

Aynı sosyal medya sayfası sadece saatler sonra sevdiklerini arayan ailelerin çaresiz yakarışlarıyla dolacaktı.

Filistinli militanların festival alanına baskın yapması ve ateş açması sonucu, arama ve kurtarma örgütü Zaka'nın açıklamasına göre 260 kişi hayatını kaybetti.

Festival katılımcısı Ortel, bir şeylerin test gittiğine dair ilk işaretin sirenlerin çalmasıyla yaşandığını belirtti.

Roketlerin gelişine işaret eden sirenlerin ardından roketlerin geldiği görüldü; ardından da silah sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyon kanalına konuşan Ortel, "Önce elektriği kestiler, ardından da nereden geldiği belli olmayan militanlar her yöne doğru ateş açarak alana ulaştı. Kamyonetlere doluşmuş 50 terörist askeri üniformalarıyla alana geldi" dedi.

BBC muhabiri Francesca Gillett'in haberine göre insanlar alandan kaçmaya çalıştı, çölün ortasındaki arabalarına ulaşarak hareket etmek istedi ancak festivale gelenlere göre ciplere doluşmuş silahlı militanlar arabalara ateş açıyordu.

Ortel, bu aşamadan sonra yaşananları şu şekilde anlattı:

"Patlamalar olduğu için herkes öyle bir noktaya geldi arabaları bırakıp kaçmaya başladı. Ben bir ağacın oraya koştum, çalılıkların arasına saklandım. İnsanları püskürtmeye başladılar. Etrafımda yaralanmış onca insan gördüm, ben ise bir ağaca saklanmış ne olduğunu anlamaya çalışıyordum."

Ölü taklidi yaparak kurtuldu

Kamp yerleşkesi, üç sahne, bar ve yiyecek kısmının bulunduğu festival alanı, Gazze'den çok uzak olmayan Kibbutz Reim'deki Negev Çölü'nde yer alıyordu.

Gazze'den sızan Hamas militanları kasabalara ve köylere dalarak onlarca insanı rehin aldı.

Haaretz gazetesine konuşan festival katılımcısı Adam Barel, festival alanındaki herkesin bir roket fırlatılması riskinin farkında olduğunu, ancak silahlı bir saldırının şoke edici olduğunu söyledi.

Çok sayıda kişi gibi arabasıyla kaçmaya çalışan Barel, silahlı adamların kendisine ateş açması üzerine koştuğunu belirtti.

Barel, "İnsanlara kurşunlar isabet etti, biz de saklanlandık. Herkes bir yerlere kaçtı."

Reuters haber ajansına konuşan Esther Borochov, arabasıyla kaçarken şiddetli bir şekilde aracına vurulduğunu aktardı.

Borochov, arabasıyla kaçan genç bir adamın kendisine binmesini söylediğini, ancak daha sonra bu arabanın sürücüsünün de yakından ateş açılarak öldürüldüğünü anlattı.

İsrail ordusu tarafından kurtulana kadar ölü taklidi yaptığını söyleyen Borochov, "Bacaklarımı hareket ettiremiyordum, askerler daha sonra gelip bizi çalılıklara götürdü" dedi.

Meyve bahçelerine saklandılar

Çok sayıda kişi çalılıkların ve meyve bahçelerinin içinde saatlerce bekleyerek kurtulabildi.

Festival katılımcısı Ortel, "Telefonu sessize aldım, sonra da bir portakal bahçesinin içinde süründüm. Tepemden kurşunlar geçiyordu" dedi.

BBC'ye konuşan Gili Yoskovich ise bir greyfurt bahçesinde saklandığını anlattı:

"Ağaç ağaç dolaşarak ateş açıyorlardı. Etrafta ölen onca kişiyi gördüm. Çok sessizdi. Ağlamadım, hiçbir şey yapmadım."

Yoskovich, 3 saat sonunda İsrailli askerlerin sesini duyduktan sonra güvenli hissedip koştuğunu aktarıyor.

Kanal 12'ye konuşan bir başka görgü tanığı ise "4-5 saat süren bir korku filmi yaşadık. Çılgınlar gibi kaçtık" dedi.

'Sizi seviyorum' ve 'Özür dilerim' mesajları

Festivalde bir acil durum doktoru olan çalışan Yaniv ise "Tam bir katliamdı. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Planlı bir pusuydu. İnsanlar acil durum kapılarından çıktıkça onları bekleyen teröristler vardı. Etkinlikte 3 bin kişi vardı. Büyük ihtimalle etkinliği biliyorlardı" dedi.

Halen kayıp olan kişilerin aileleri ve arkadaşları ise sevdiklerini aramaya devam ediyor.

Festivalde güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki İngiliz Jake Marlowe ve Alman turist Shani Louk kayıplar arasında. Shani Louk'un annesi kızının kaçırıldığına inanıyor.

Ailesi ve arkadaşları 25 yaşındaki Noa Argamani'nin de rehin olarak kaçırıldığına inanıyor.

Noa'nın arkadaşı Amit Parpara, BBC'ye yaptığı açıklamada Noa'nın saklandığı yerden mesaj attığını söyledi:

"En son mesajı saat 08:30'da aldım. Daha sonra bir sosyal medya videosunda kaçırıldığını gördüm. Bir motosiklet üzerine görülüyor, erkek arkadaşının yanından kaçırılıyor. Gazze Şeridi'ne girdiğini açık bir şekilde görebiliyorsunuz."

Ailesi ve arkadaşları, 23 yaşındaki İsrail ve ABD vatandaşı olan Hersh Golberg-Polin'ide arıyor.

Ailesi, Jerusalem Post gazetesine festivalde doğumgününü kutlayan Golberg-Polin'in Cumartesi sabahı, "Sizi seviyorum" ve "Özür dilerim" diyen iki mesaj attığını aktardı.