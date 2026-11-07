Komşusunun verdiğini yedi! Saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun verdiğini yedi! Saatler sonra hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yiyen 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sabitoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu'nun ölümüyle sonuçlandı. Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta yaşayan Sabitoğlu, komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketti. Sabaha karşı rahatsızlanan kadının durumunu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
MANTARI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan Feriha Sabitoğlu için saat 10.00 sıralarında sağlık ekipleri eve sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Sabitoğlu'nun sağlık durumu hastanede ağırlaştı.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavisi sırasında kalbi duran 54 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sabitoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri, Feriha Sabitoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Kadının tükettiği mantarın türü ve zehirli olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmazken, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.