Komşusunun verdiğini yedi! Saatler sonra hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu'nun ölümüyle sonuçlandı. Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta yaşayan Sabitoğlu, komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketti. Sabaha karşı rahatsızlanan kadının durumunu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

MANTARI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan Feriha Sabitoğlu için saat 10.00 sıralarında sağlık ekipleri eve sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Sabitoğlu'nun sağlık durumu hastanede ağırlaştı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavisi sırasında kalbi duran 54 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sabitoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, Feriha Sabitoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Kadının tükettiği mantarın türü ve zehirli olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmazken, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı