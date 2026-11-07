Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Komşusunun verdiğini yedi! Saatler sonra hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Komşusunun verdiğini yedi! Saatler sonra hayatını kaybetti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yiyen 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu, bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sabitoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, 54 yaşındaki Feriha Sabitoğlu'nun ölümüyle sonuçlandı. Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'ta yaşayan Sabitoğlu, komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketti. Sabaha karşı rahatsızlanan kadının durumunu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

MANTARI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan Feriha Sabitoğlu için saat 10.00 sıralarında sağlık ekipleri eve sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Sabitoğlu'nun sağlık durumu hastanede ağırlaştı.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavisi sırasında kalbi duran 54 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sabitoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, Feriha Sabitoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Kadının tükettiği mantarın türü ve zehirli olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmazken, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü

8 kişilik katliamda korkunç detay! 15 kilometreye sığdırdı
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi20

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamada
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu

Bu kış çetin geçecek! Bir gecede çok sayıda il beyaza büründü
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi

Amedspor maçına saatler kala kararını verdi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak24

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart

Görüntüye tepki yağıyor!