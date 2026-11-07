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Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler

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Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Durul, Fenerbahçe ile oynanacak maçta favori takımın kendileri olduğunu ifade etti.

  • Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'u 2-0 yendi.
  • Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları için mücadele ettiğini söyledi.
  • Durul, milli maç arasından sonra kendi sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında favorinin Kocaelispor olduğunu ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor'u 2-0 yenen  Kocaelispor'da Başkan Recep Durul, maç sonunda açıklamalarda bulundu. 

"AVRUPA KUPASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Hedeflerinden bahseden Recep Durul, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik ve üstün oynadık. Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah Avrupa kupası için mücadele ediyoruz." dedi. 

''BERKAN'IN DA SEÇİLMESİNİ BEKLİYORDUK"

Kaleci Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım'a seçilmesi hakkında yorum yapan Recep Durul, "Bizim için sürpriz değildi. Serhat Öztaşdelen çok çalışkan bir oyuncu. Berkan Kutlu'nun da seçilmesini bekliyordum ama sağlık olsun." sözlerini sarf etti. 

"FENERBAHÇE MAÇINDA FAVORİ BİZİZ"

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında iddialı bir yorumda bulunan Durul, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız. Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCamoka99:

ula önüne gelen fenere kaldırıyor fener çak şunlara

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Haber Yorumlarıdurur1155:

herkes fener diyor başka takım yok sanki

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Haber YorumlarıArif Aydur:İlk yorumu

Tekrar. Düşeceksin. Kocaehli. Son. Hüsran. Ama. Bu. Sene. Ama. Sonra. Son. Bataklıkdır. Varmı. Enayi. Seyirci. Ve. Sponsor

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Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

tüm lig bi tek takıma karşı oynanıyor zaten. 5 faul ortalamasıyla oynayan takım o maçda 35-40 faüle ulaşıyor. 100 km koşan takımlar o maçda 120-130 km ye ulaşıyor. herkesi çiçekle karşılayanlar. o takım gelince tüfekle karşılıyorlar. daha tff ve mhk yi saymıyom

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