Gazze'ye sabaha kadar havadan ve karadan saldıran İsrail'in durmaya niyeti yok! Tanklar sınırda bekliyor

İsrail ordusu dün akşam önce obüslerle, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar başlattı. Bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. Kanlı saldırılarını sürdüren İsrail bir yandan topyekün bir kara harekatı için hazırlıklarını da sürdürüyor, orduya ait tanklar Gazze sınırında bekliyor.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'nin pek çok noktasını havadan ve karadan vurdu. Saldırıların dozunu artıran İsrail ordusuna ait tanklar, topyekün bir kara harekatı için Gazze sınırında bekliyor.

KARADAN VE HAVADAN SALDIRDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre; İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu. İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri havadan hedef aldı.

İNTERNET İLETİŞİM HİZMETİ TAMAMEN KESİLDİ

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

"RESMİ KARARLA GAZETECİLERİ HEDEF ALIYORLAR"

Filistinli Gazeteciler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada; İsrail'in, internet ve telefon hizmetinin kesildiği Gazze'de gazetecilere dönük "katliam" yapabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in şu ana kadar 20'yi aşkın gazeteciyi, ailelerinden de onlarca kişiyi öldürdüğüne ve onlarca basın kurumunu hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun gazetecilerin, işlenen suçları dünyaya duyurmasına engel olmak için resmi bir kararla ve sistematik bir politika çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm uluslararası kuruluşlara, "gerçeklerin tanıklarını" kaybetmeden önce harekete geçme, "cellatla kurbanı bir tutma ve çifte standart" konusunda ise "dur" deme çağrısı yapıldı.

İSRAİL: 150 YER VURULDU

Gece boyunca süren saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etti. Vurulan yerler arasında yer altı tünelleri ve altyapısı gibi hedefler olduğu, çok sayıda Kassam Tugayları mensubunun öldürüldüğü savunuldu.

TANKLAR SINIRDA BEKLİYOR

Öte yandan; kanlı saldırılara devam eden İsrail ordusuna ait tanklar Gazze sınırında bekliyor. Operasyonların şiddetini artıran İsrail'in topyekün bir kara operasyonunu başlatması an meselesi..