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FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün New Orleans kentinde pikap araçla kalabalığa dalan 42 yaşındaki saldırganın daha önce açıklananın aksine "tek başına hareket ettiğini" ve terör örgütü DEAŞ'tan esinlendiğini duyurdu. Saldırıda yaşanan can kaybı ise 14 olarak düzeltildi.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde 42 yaşındaki saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın dün pikap araçla kalabalığa daldığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

"BU BİR TERÖR EYLEMİYDİ"

FBI Terörle Mücadele Birimi'nden Christopher Raia düzenlenen basın toplantısında, saldırının "bir terör eylemi" olduğunu vurguladı. Raia, "Amacım, şu ana kadar ortaya çıkardığımız şeyler konusunda sizinle mümkün olduğunca açık olmak. Her şeyden önce şu nokta hakkında çok net olmama izin verin, bu bir terör eylemiydi. Bu önceden planlanmış ve çok kötü bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

"BAŞKA BİRİNİN YER ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dün açıklananın aksine "saldırganın tek başına hareket ettiğini" belirten Raia, "Şu anda bu saldırıda Shamsud-Din Jabbar dışında başka birinin yer aldığını düşünmüyoruz" dedi. Raia, dün ayrıca Las Vegas kentinde Donald Trump'ın otelinin önünde Tesla marka araçta meydana gelen patlamaya değinerek, "Bildiğiniz gibi Las Vegas'ta da bir FBI soruşturması var. Tüm muhtemel ipuçlarını takip ediyoruz. Ancak bu noktada New Orleans'taki saldırı ile Las Vegas'taki olay arasında kesin bir bağlantı yok" şeklinde konuştu.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

"100 DEAŞ'TAN ESİNLENDİ"

Raia, New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar'ın saldırıdan saatler önce Bourbon Caddesi bölgesine 2 el yapımı patlayıcı cihaz yerleştirdiğinin güvenlik kamerası görüntülerinde görüldüğünü belirterek, "Her iki cihaz da olay yerinde güvenli hale getirildi" dedi. Raia, "Şu anda size söyleyebileceğim şey, onun yüzde 100 DEAŞ'tan esinlendiğidir. Sosyal medyayı ve daha fazla röportajını araştırıyoruz. Diğer ortaklarımızla birlikte çalışarak bu bağlantı hakkında biraz daha fazla bilgi edinmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Raia ayrıca saldırıda can kaybının 14i yaralı sayısının 35 olduğunu belirtti, daha önce açıklanan 15 ölü sayısına polisle girdiği çatışmadan ölen saldırganın da dahil edildiğini söyledi.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

FBI DÜN "SALDIRGANIN TEK BAŞINA HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ" DEMİŞTİ

Öte yandan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan dün gerçekleştirilen basın toplantısında, saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünmediklerini belirterek, "Jabbar'ın tek başına sorumlu olduğuna inanmıyoruz. Her ipucunu takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Jabbar'ın saldırıdan saatler önce sosyal medyaya terör örgütü DEAŞ'tan esinlendiğini gösteren videolar yüklediğini ifade etmişti.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

LAS VEGAS'TA TESLA ARAÇTA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın dün Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ta patlama meydana gelmişti. Araçtaki 37 yaşındaki sürücü Matthew Livelsbergerölmüş, ayrıca 7 kişi de yaralanmıştı. Araçta önce yangın çıktığı, daha sonra patlama meydana geldiği belirtilmişti.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti

"PATLAMA TESLA'DAN DEĞİL, ARAÇTAKİ HAVAİ FİŞEK YA DA BOMBADAN KAYNAKLI"

Tesla'nın sahibi ABD'li milyarder Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Patlamanın kiralık Cybertruck'ın kasasında taşınan büyük miktardaki havai fişek ve/veya bombadan kaynaklandığını, aracın kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını teyit ettik. Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç Turo'dan kiralandı. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar" ifadelerini kullanmıştı.

FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Zamanında bazı ABD askerleri, Ortadoğu da bazı ülkeleri işgal etmemiz için böyle şeyler yapmıştık diye itiraf etmişti. Bazıları da vicdan azabı çektiğini söyledi. ABD hedeflerine ulaşmak için kendi vatandaşlarını bile öldürebilecek bir katil-terör devletidir. İnsanlar uyandı artık bu ucuz oyunları yemiyor.

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