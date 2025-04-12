Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile fuar alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

KADINLAR VE ÇOCUKLARLA İLGİLİ ORTAK ÇALIŞMALAR

El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı.

FUAR ALANINI ZİYARET ETTİLER

El Durubi ve Emine Erdoğan daha sonra fuar alanını gezdi. Afrika Kültür Evi standını ziyaret eden El Durubi, stantta sergilenen ürünleri beğendiğini ifade etti.

SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI'NI İMZALADI

Öte yandan, Görüşmenin ardındanEl Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan, Latife El Durubi'yi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırlamıştı.