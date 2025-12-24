Haberler

İşte Ankara'da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı'nın son görüntüleri

Ankara Haymana'da düşen özel uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetiyle geldiği Ankara'da resmi törenle karşılanmıştı. Haddad, Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüşmüştü

  • Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Ankara'da Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi temaslarda bulundu.
  • Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al-Haddad'ı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetiyle kabul etti.
  • Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Al-Haddad'ı resmi bir törenle karşıladı ve ikili ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan, 5 kişilik Libya askeri heyetini taşıyan özel jet Haymana'da düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında yer aldığı Libyalı heyetten kurtulan olmadı.

İŞTE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI'NIN SON FOTOĞRAFLARI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Ankara'da Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi temaslarda bulunmuş, samimi bir karşılama ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAKAN GÜLER'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al-Haddad'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak kabul etmişti. Kabul sırasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulunmuştu.

RESMİ TÖRENDE SAMİMİ KARŞILAMA

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, konuk genelkurmay başkanının resmi bir törenle karşılamıştı. Törende, iki komutan samimi bir şekilde selamlaşıp ve ülkelerinin milli marşlarını birlikte dinlemişti.

Törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Al-Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de katıldı.

İşte Haddad'dan geriye kalan son fotoğraflar:

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Eee sorumlu kim koruyamayan kim misafiri. Ortada davet edenlerin resmi yok.

Haber YorumlarıPretty Frog:

İsrail'e karşı savaşan ülkelerin büyük askeri liderleri 'kazalarda' öldüler veya suikasta kurban gittiler. Mossad uyumuyor.

Haber YorumlarıHercai:

Eeeee aldınız Kaddafi nin ahını çıkacak aheste aheste.Arap baharıymış da,la ne istediniz Kaddafi gibi bir insandan,.Daha böyle mazlum ahını alanlar teker teker gidecek Allah'ın izniyle...

Haber Yorumlarıxry2prpdp5:

bir metre boyu olan kim onu kim yaptı anlamadım

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Aklima mustafa kc geldi

