İşte Ankara'da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı'nın son görüntüleri

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan, 5 kişilik Libya askeri heyetini taşıyan özel jet Haymana'da düştü. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında yer aldığı Libyalı heyetten kurtulan olmadı.

İŞTE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI'NIN SON FOTOĞRAFLARI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Ankara'da Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi temaslarda bulunmuş, samimi bir karşılama ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAKAN GÜLER'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al-Haddad'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak kabul etmişti. Kabul sırasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de hazır bulunmuştu.

RESMİ TÖRENDE SAMİMİ KARŞILAMA

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, konuk genelkurmay başkanının resmi bir törenle karşılamıştı. Törende, iki komutan samimi bir şekilde selamlaşıp ve ülkelerinin milli marşlarını birlikte dinlemişti.

Törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Al-Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de katıldı.

İşte Haddad'dan geriye kalan son fotoğraflar: