Ünlü isimler Mahsa Amini'nin ölümüne, saç şeklindeki bayrağı paylaşarak tepki gösterdi

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından dövülerek öldürülen Mahsa Amini tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler, Mahsa Amini'nin ölümüne sosyal medya hesaplarından saç şeklinde bayrak görseli paylaşarak tepki gösterdi.

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Genç kadının ölümünden sonra başlayan gösteriler ve protestolar ülkeyi karıştırdı.

GÖSTERİLERDE 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen ve her geçen gün dozu artan protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti. Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları duyuldu. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

SAÇ ŞEKLİNDEKİ BAYRAĞI PAYLAŞTILAR

Ünlü isimler de Mahsa Amini'nin öldürülmesine, yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Birçok ünlü, olayın sembolü haline gelen saç şeklindeki bayrağı paylaşarak genç kadının ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.