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Ünlü isimler Mahsa Amini'nin ölümüne, saç şeklindeki bayrağı paylaşarak tepki gösterdi

Dünya Haberleri

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından dövülerek öldürülen Mahsa Amini tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler, Mahsa Amini'nin ölümüne sosyal medya hesaplarından saç şeklinde bayrak görseli paylaşarak tepki gösterdi.

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Genç kadının ölümünden sonra başlayan gösteriler ve protestolar ülkeyi karıştırdı.

Ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleşen ve her geçen gün dozu artan protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti. Protestolarda, "ahlak polisine ölüm", "kadınlar, yaşam, özgürlük" sloganları duyuldu. Sokaklarda gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkardı, bayrak yaktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

Ünlü isimler de Mahsa Amini'nin öldürülmesine, yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Birçok ünlü, olayın sembolü haline gelen saç şeklindeki bayrağı paylaşarak genç kadının ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

Dövülerek öldürülen Mahsa Amini herkesin yüreğini yaktı! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşım

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

İran Magazin Dünya Haberler

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