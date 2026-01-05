Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez kimdir?

ABD'de tutuklu durumda bulunan Nicolas Maduro'nun yerine başkan yardımcısı Delcy Rodriguez yemin ederek göreve başladı.

Ülkenin yüksek mahkemesi, Maduro'nun "zorunlu yokluğu" karşısında cumartesi günü Rodriguez'in başkanlığı üstlenmesine karar vermişti.

Parlamentodaki oturumla bu görevlendirme resmileşti.

Rodriguez, ABD'nin Maduro operasyonu sonrası ilk açıklamasında Trump yönetimini kınamıştı.

Operasyonu "yasadışı ve gayrimeşru bir kaçırma girişimi" olarak nitelendirmişti.

Rodriguez bu konuşmada ayrıca, vatandaşlarını ülkelerini savunmaya çağırdı ve " Venezuela'da tek bir başkan vardır, o da Nicolas Maduro Moros'tur" dedi.

Rodriguez bu cümlelerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzenlediği ilk basın toplantısında sarfettiği sözlere yanıt vermiş oldu.

Trump, 3 Ocak Cumartesi günü yaptığı medya toplantısında, Rodriguez'in ABD ile uyum içinde çalışacağını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, Rodriguez'in ABD ile temas halinde olduğunu da iddia etti ve Washington'un tüm taleplerini yerine getirmeye istekli olacağını öne sürdü.

Trump "Başka alternatifi yok" dedi.

Rordiguez, Trump'ın bu basın toplantısından kısa bir süre sonra ulusa seslenerek Maduro'nun " Venezuela'nın tek başkanı" olduğunu yineledi.

Operasyonu "kaçırma" olarak niteledi ve Venezuela'nın "teslim olmayacağını, vazgeçmeyeceğini ve asla kimsenin sömürgesi olmayacağını" söyledi.

Rodriguez daha sonraki bir açıklamasında ise ABD yönetimi ile işbirliği sinyali verdi.

Delcy Rodriguez gerçekte kim?

Delcy Rodriguez için siyaset bir aile mesleği.

56 yaşındaki avukat, 1960'larda gerilla savaşçısı olarak ünlenen Jorge Antonio Rodriguez'in kızı.

Baba Rodriguez, 1976 yılında Venezuela'da faaliyet gösteren bir ABD şirketinin üst düzey yöneticilerinden William Niehous'un kaçırılması olayında tutuklandıktan sonra öldürülmüştü.

Rodriguez'in ölümü, polis işkencesi ndeniyle gerçekleştiği için kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Onun ölümü, Delcy Rodriguez'i hukuk eğitimi almaya iten nedenlerden biri oldu.

Bu süreci, "Babam için adalet aramaya karar verdim ve hukuk fakültesine kaydoldum" diyerek anlattı.

Bu olay onun siyasete yaklaşımını da etkiledi.

2018'de verdiği bir röportajda "Bolivarcı devrim, Komutan Hugo Chavez'in gelişi, bizim kişisel intikamımızdı" dedi.

Bu röportajda intikam duygusyla hareket etmediğini iddia etti.

Şu anda Ulusal Meclis Başkanı olan ağabeyi Jorge Rodriguez gibi Delcy Rodriguez de Hugo Chavez'in başkanlığı döneminde siyasette yükseldi, bakanlık yaptı.

Ancak asıl yükseliş Maduro iktidara geldikten sonra oldu.

İletişim ve Enformasyon Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Son dönemde bakanlık görevi yanında devlet başkan yardımcılığı görevine yükseldi.

Delcy Rodriguez Maduro hükümetinde hem Venezuela içinde hem de dışında siyasi anlamda kilit bir figür oldu.

Siyaset bilimci Nícmer Evans, BBC Mundo'ya 2024'te verdiği röportajda, Delcy için Rodriguez, "entelektüel olmaktan çok operasyonel" tanımı yapmıştı.

Delcy Rodriguez Maduro döneminde 2014-2017 yılları arasında resmi olarak Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Her zaman hükümetin hem ülke içinde hem de dışında en görünür yüzlerinden biri oldu.

Maduro'nun yurtdışı seyahatlerini azalttığı son yıllarda Türkiye, Çin ve İran gibi müttefik ülkelerle ilişkilerde kilit bir rol oynadı.

Rodriguez, insan hakları ihlâlleri ve Venezuela'da demokrasinin erozyona uğraması nedeniyle AB'nin yaptırım uyguladığı yaklaşık elli üst düzey Venezuelalı yetkiliden biri.

ABD Hazinesi, 2018 yılında kardeşi Jorge Rodriguez'in yanı sıra Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve First Lady Cilia Flores'e de benzer yaptırımlar uygulamıştı.

O zaman da Delcy Rodriguez bu kararları reddetmiş ve ABD'nin bu politikalarını açıkça sorgulamıştı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.