Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anbean kameralara yansıdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
BİR KADIN VURULDU
Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yaralı kadının tedavisi sürerken, olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.