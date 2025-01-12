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Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anbean kameralara yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı

BİR KADIN VURULDU

Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı

O ANLAR KAMERADA

Yaralı kadının tedavisi sürerken, olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı

Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

bunlari suriyeye gonderin... orda istedikleri gibi catissinlar...Artik ulkemizde bole seyler olmasin...

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