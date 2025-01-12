Dehşet anları saniye saniye kamerada! Silahlar çekildi, sokak karıştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KADIN VURULDU

Kavgada ismi öğrenilmeyen bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralı kadının tedavisi sürerken, olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.