Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Bütün kahramanları rahmetle yâd ediyorum. Gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

Kuveyt ile imzaladığımız 6 yeni anlaşma ile iş birliğimizi bir adım öteye taşıdık. Azerbaycan Başbakanı Asedov'u kabulümüzde tek millet iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Güney Kafkasya'da yakalanan tarihi fırsatın ziyan edilmemesi gerektiğini her vesile ile vurguladık. Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını defalarca gösterdiler. Aynı uzlaşmacı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz. Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Danıştay'ın 156. kuruluş yıldönümünde Danıştay mensupları ve idari yargı camiamızla bir araya geldik. Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline dönüştürmek için son 21 yılda pek çok adım attık.

"1982 ANAYASASI YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ"

Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası ile ağır aksak bugünlere kadar gelebildik. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olduğunu daha önce de gündeme getirdim. Karşımızda insicamı bozulmuş, bütünlüğü kaybolmuş, ileri demokrasi ve radikal vesayetin izlerini aynı anda taşıyan bir anayasa bulunuyor. Bu hakikati sadece biz değil hukukçular da sık sık ifade ediyor. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir.

YENİ ANAYASA MESAJI

85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin, milletimizin buna ihtiyacı var. Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal temsiliyete sahiptir. Türk demokrasisi yeni ve sivil anayasasını ülkemize kazandırmalıdır. Yeni anayasa sadece siyasetin konusu da değildir. Sivil toplum, akademi, baro, gazetecilerin ve darbelerin mağdur ettiği tüm kesimlerin de süreci sahiplenmesini arzu ediyoruz.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ HAMLELERİ

Türkiye'nin tarih yazdığı alanların başında hiç kuşkusuz savunma sanayi vardır. 2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı iken bugün savunma ihtiyaçlarımızın neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz. Bundan 10 sene önce 1,2 milyar dolar olan savunma ihracatımız 4,5 kat artışla 2023 yılında 5,5 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik. SİHA teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasındayız. Afrika'dan Avrupa'ya 50'den fazla ülke Türk şirketlerinin ürettiği İHA'ları kullanıyor. İHA, sadece askeri alanlarda değil tabii afetlerde, arama kurtarma faaliyetlerinde kritik rol oynuyor.

"BAYRAKTAR AKINCI, İRAN'DA GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYIP ÜLKEMİZE DÖNDÜ"

İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. Bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaptı. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra da ülkemize döndü. Savunma sanayimizin ülkemizdeki belli çevreler tarafından sık sık hedefe konduğunu biliyoruz. Özveriyle çalışan savunma şirketlerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 7-18 Mayıs tarihleri arasında icra edilen Denizkurdu-2 tatbikatında savunma kabiliyetimizi bir kez daha izleme fırsatı bulduk. Silahlı kuvvetlerimiz vatanımızın teminatı olmayı sürdürüyor. Donanmamız dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak küresel barış ve istikrara da katkı sunuyor.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER VE MİÇOTAKİS'İN ANKARA ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'in ülkemize yaptığı resmi ziyaret ilişkilerimizde yeni sayfa açma irademizin en son göstergesi oldu. Komşuluk hukuku çerçevesinde Yunanistan'la temaslarımızın artmasından memnunuz. Sayın Miçotakis'in bizimle aynı hissiyatı paylaştığını görüyoruz. Yunanistan'la kısa sürede kat ettiğimiz mesafe bölgemizdeki diğer ülkeler için de örnek teşkil etmektedir. Türkiye uzatılan hiçbir eli havada bırakmaz. Gürcistan'la iş birliğimizi geliştirme irademizi de Sayın Başbakan ve heyetinin ziyaretinde bir kez daha ortaya koyduk. Organize suç şebekeleri ve FETÖ ile mücadelede Gürcistan'ın bundan sonra daha fazla desteğini görüyoruz.

"AİLE, KÜLTÜR EMPERYALİZMİNE KARŞI EN SAĞLAM KALEMİZDİR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerimizle kucaklaştık, hasbıhal ettik. Kardeşlerime Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Kim ne derse desin biz çiftçimizin, üreticimizin alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren tarım emekçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ne mutlu bizlere ki, aileye değer veren, aile yaşantısını önemseyen, mukaddes sayan bir köklü geleneğe sahibiz. Aile Türk toplumunun temelidir, tespitini yapan Anayasamız devletin aileyi koruma görevlerini tek tek sıralamıştır. Alkol, içki, uyuşturucu gibi insan sağlığını ve aileyi tehdit eden belalarla mücadelede geniş bir yelpazede devletin sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahade ediyoruz. Dünyanın birçok bölgesinde artık toplumlar yaşlanıyor. Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı ve boşanma oranları artarken, evlilik oranları buna bağlı olarak hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Evlilikler ve doğurganlık hızı azalırken tek ebeveynli ya da parçalanmış ailelerin sayısı günden güne çoğalıyor. Bu küresel trendden maalesef biz de olumsuz etkileniyoruz.

"BU TABLOYU GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN SÜREKLİ 3 ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNUYORDUK"

TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Buna göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Yani nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Açık söylüyorum bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir bir felakettir. Biz bu tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus millet olarak en büyük gücümüzdür bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönem bu konularda daha kararlı olacağız.

EUROVISION'DA LGBT PROPAGANDASINA TEPKİ

Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Bunun bilinçli bir politika olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz.

"BELEDİYELERİN GÖREVİ, GAZETECİLERİ ÖZEL UÇAKLAR TUTUP ŞARAP FESTİVALİNE GÖTÜRMEK DEĞİL"

Ülkemizde 31 Mart seçimleriyle el değiştiren bazı yerel yönetimlerin ilk icraatlarından biri görüyoruz ki içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor. Milletin onca talebi ve beklentisi varken bu toplantıları kaygı verici görüyorum. Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivaline götürmek değil gençlerimizi alkol belasından uzak tutmaktır. Aile müessesesi ile bireyin ruh ve vücut sağlığını tehdit eden her türlü politikanın karşısındayız. Güçlü aile yapısının tesisi için üzerimize düşen her görevi sorumluluk bilinciyle adım adım fert fert planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde 680 bini konut, 170 bin işyeri olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölgesi kullanılamaz hale gelmişti. 1 trilyon lira üzerinde kaynak aktardık. Depremzedelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yürütülen faaliyetleri çok yakından takip ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bölgedeki son duruma dair kapsamlı sunumunu dinledik. Yaz aylarında birlikte inşallah inşallah daha seri şekilde tamamlanacak. 412 bin 682 konut, 38 bin 615 ticarethane olmak üzere 451 bin 297 bağımsız bölümünün ihale süreci bitti inşa faaliyetlerine başlandı. Toplam 110 bin kişilik işçi ordumuzla sahadayız. 4 bin 300'den fazla köyde köy evi inşa ediyoruz. Şubat ve Mart aylarında 76 binden fazla konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz. 2025 yılının son aylarına doğru bütün hak sahiplerine konut ve işyerlerini teslim etmiş olacağız."

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