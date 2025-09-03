Çin'den dünyaya gözdağı! Bu füzeyi ilk kez görücüye çıkardılar

Çin'den dünyaya gözdağı! Bu füzeyi ilk kez görücüye çıkardılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Tiananmen Meydanı'nda 2'nci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıldönümü anısına şimdiye kadarki en büyük askeri geçidi düzenledi. Çin lideri Şi Cinping'in Vladimir Putin ve Kim Jong Un'la birlikte poz verdiği geçit töreninde DF-61 kıtalararası balistik füzesi ilk kez görücüye çıkarken Çin yapımı robotların askeri geçit törenini takip ettiği kareler büyük ses getirdi.

Çin lideri Şi Cinping, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine başkanlık etti.

3 LİDER YAN YANA GÖRÜNTÜ VERDİ

10 binden fazla askerin ve yüzlerce gelişmiş silahın yer aldığı törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Tiananmen Meydanı'nda yürürken Şi'nin yanında yer aldığı görüntüler damga vurdu.

ABD'YE MESAJ

Üçlünün birlikte ilk kez görüntülenmesi, ABD'ye mesaj olarak yorumlandı. Üç lider, 2'inci Dünya Savaşı'nda Çinli gazilerle el sıkıştıktan sonra Tiananmen'e geçti.

DF-61 BALİSTİK FÜZESİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öte yandan DF-61 kıtalararası balistik füzesinin ilk kez görücüye çıktığı askeri geçit töreninde 4. nesil hibrit motorlu tank ve piyade savaş araçları, tüm gezegeni' kapsayacak menzile sahip DF-5 stratejik kıtalararası nükleer füzesi tanıtıldı.

ROBOTLAR GEÇİT TÖRENİNİ İZLEDİ

Töreni televizyondan takip eden Çin yapımı robotların görüntüsü ise büyük ses getirdi.

TRUMP'TAN "KOMPLO" TEPKİSİ

Geçit törenine ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkına harika bir kutlama dilerim, birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurduğunuz Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini paylaştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Maduro'dan ABD'ye sert tepki: Trump'ın ellerini kana bulamaya çalışıyorlar

"Neden geldiklerini biliyoruz" diyen Maduro'dan bomba Trump iddiası
Venezuela İletişim Bakanı Nanez: Trump'ın paylaştığı video yapay zeka ile üretilmiş

Trump'ın paylaştığı video iki ülkeyi karşı karşıya getirdi
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

CHP, Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti
Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü

Dehşete düşüren görüntü: Talihsiz adam eşinin yanında öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık

Saldırıyı gerçekleştiremeyince etek giydirdiler: Abiye yanlış yaptık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.