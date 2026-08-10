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Trabzonspor'dan bir bomba daha mı? Yıldız ismin şartları soruldu

Trabzonspor'dan bir bomba daha mı? Yıldız ismin şartları soruldu
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Muhammed Salah transferiyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, çalışmalarını orta saha bölgesinde de sürdürüyor. Bordo-mavililerin daha önce de gündemine gelen Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından kadrosuna önemli isimler katmak için temaslarını sürdürüyor.

Forvet transferi için de görüşmeler gerçekleştiren bordo-mavililer, orta saha bölgesine yapılacak takviye için Leandro Paredes'i yeniden gündemine aldı.

ŞARTLARI SORULDU

61saat'in haberine göre Trabzonspor, daha önce de transfer listesinde bulunan 32 yaşındaki ön liberonun şartları hakkında bilgi aldı. Bordo-mavililerin Paredes için gerçekleştirdiği ilk temasların ardından transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

KARİYERİNDE 86 GOLE KATKI

Kariyeri boyunca 460 karşılaşmada görev yapan Arjantinli orta saha, 38 gol ve 48 asistlik performans sergiledi. Paredes aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Messi , messi , yakışır...

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