Haberler

Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus'un milli yıldız Kenan Yıldız için kararını verdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin, Arsenal'in genç futbolcu için 100 milyon euroya kadar yapacağı teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

Juventus formasıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'a Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi devam ediyor. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Premier Lig devi Arsenal'in de bulunduğu belirtildi.

JUVENTUS SATMAYACAK

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız konusunda oldukça net bir tutum sergiliyor. İtalyan devinin, Arsenal'den gelebilecek 100 milyon euroya kadar olan tüm teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü. Juventus'un bu tavrı, Kenan Yıldız'ı gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ortaya koydu.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
Haberler.com
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

Bakan Gürlek'ten net mesaj: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi

Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Muhalefet liderinin bu görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz