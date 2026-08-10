Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

Juventus formasıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'a Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi devam ediyor. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Premier Lig devi Arsenal'in de bulunduğu belirtildi.

JUVENTUS SATMAYACAK

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız konusunda oldukça net bir tutum sergiliyor. İtalyan devinin, Arsenal'den gelebilecek 100 milyon euroya kadar olan tüm teklifleri reddetme kararı aldığı öne sürüldü. Juventus'un bu tavrı, Kenan Yıldız'ı gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğünü ortaya koydu.