Çığ, koca köyü saniyeler içinde yuttu

İsviçre Alpleri'nde bulunan bir kayak köyü, gece yarısı yaşanan dev bir çığ felaketiyle adeta haritadan silinme noktasına geldi. Dağdan kopan tonlarca kar, saniyeler içinde köyün üzerine aktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde, kar kütlesinin büyük bir hızla dağdan aşağı indiği ve köyü tamamen sardığı görülüyor. Çığ, İsviçre'nin güneybatısında yer alan Leukerbad köyünü etkisi altına aldı. Köy, Rinderhorn Dağı'nın eteklerinde bulunuyor.

Görüntülerde karın evlerin arasından sel gibi aktığı, yolları ve binaları kısa sürede kapladığı net bir şekilde görülüyor. Kısa sürede oluşan yoğun kar bulutu, köyü görünmez hale getirdi.

Bölge polisi yaşanan olayı "kontrollü çığ" olarak tanımlasa da, ortaya çıkan manzara büyük korkuya neden oldu. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, çığın evleri saniyeler içinde yuttuğu anlar yer aldı. O anlarda kamera görüntüsü, yoğun kar nedeniyle sarımsı bir renge büründü.

Olay sırasında evinde olan ve Nicole adıyla konuşan bir görgü tanığı, yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Pencereden dışarı bakıyorduk. Bir anda devasa bir çığın geldiğini gördük. Çocuklar çok korktu ama onları sakinleştirmeye çalıştık."

Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle Leukerbad köyü için en yüksek seviye olan 5. derece çığ alarmı verildi. Yetkililer, bölgede hava şartlarının son derece tehlikeli olduğunu ve çığ riskinin devam ettiğini açıkladı.

Bu olay, son haftalarda Avrupa genelinde etkili olan aşırı kötü hava koşullarının ardından yaşandı. Yaşanan çığ felaketlerinde şu ana kadar, aralarında dört İngiliz vatandaşının da bulunduğu en az 86 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Valais bölgesinde meydana gelen başka bir çığ, bir yolcu treninin raydan çıkmasına neden oldu. O kazada beş yolcu yaralandı.

Bu yıl Avrupa'da en fazla can kaybı Fransa'da yaşandı. Fransa'da 25 kişi hayatını kaybederken, İtalya'da 21, Avusturya'da 14 kişi yaşamını yitirdi. İsviçre'de 9, İspanya'da 8, Slovakya'da 4, Slovenya'da 3 ve Andorra'da 1 ölüm bildirildi.

Uzmanlara göre ölümlerin büyük bölümü, pist dışı kayak yapan veya dağlık, kontrolsüz alanlarda bulunan kişiler arasında yaşandı. Yeni yağan karın, alttaki zayıf kar tabakalarını çökertmesiyle çığların oluştuğu belirtiliyor.

İtalya'da da benzer bir felaket yaşandı. Courmayeur kayak merkezinde iki gün içinde ikinci kez çığ düştü. Birkaç gün önce aynı bölgede meydana gelen çığda iki kayakçı hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kayakçıların çığdan kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Öte yandan ABD'nin California eyaletinde, Sierra Nevada Dağları'nda meydana gelen başka bir çığ felaketinde, üç günlük doğa gezisine çıkan 15 kişilik gruptan sekiz kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Altı kişi kurtarılırken, bir kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, hem Avrupa'da hem de ABD'de çığ riskinin sürdüğü konusunda uyarılarını sürdürüyor.